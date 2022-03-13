- Cuenta
- Historia de transacciones
- Estadística
- Riesgos
- Deslizamiento
- Descripción
- Comentarios 1
- Noticias
- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
43 032
Transacciones Rentables:
35 522 (82.54%)
Transacciones Irrentables:
7 510 (17.45%)
Mejor transacción:
445.00 BRL
Peor transacción:
-1 228.00 BRL
Beneficio Bruto:
516 767.00 BRL (2 118 852 841 pips)
Pérdidas Brutas:
-467 876.00 BRL (2 313 209 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
63 (689.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
1 845.00 BRL (51)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
13.51%
Carga máxima del depósito:
20.13%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
4.98
Transacciones Largas:
21 592 (50.18%)
Transacciones Cortas:
21 440 (49.82%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
1.14 BRL
Beneficio medio:
14.55 BRL
Pérdidas medias:
-62.30 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-2 517.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 049.00 BRL (4)
Crecimiento al mes:
-0.26%
Pronóstico anual:
-3.11%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
5 908.00 BRL
Máxima:
9 820.00 BRL (18.75%)
Reducción relativa:
De balance:
35.05% (7 904.00 BRL)
De fondos:
19.41% (3 692.00 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|WINZ22
|554
|WINQ22
|444
|WINZ21
|402
|WINM24
|397
|WING23
|335
|WINM22
|310
|WINV22
|305
|WINJ23
|245
|WINV23
|225
|WING21
|222
|WINZ20
|202
|WINJ24
|201
|WINJ21
|195
|WINZ23
|189
|WINQ23
|178
|WINM23
|175
|WING22
|158
|WINJ25
|149
|WINJ22
|140
|WINZ25
|77
|WINV21
|69
|WING24
|67
|WINV25
|66
|WINV20
|65
|WINM25
|59
|WINQ25
|59
|WINQ21
|50
|WINZ24
|48
|WINQ24
|41
|WING25
|37
|WINV24
|32
|WINM21
|31
|WDOJ21
|21
|WDOF21
|18
|WDOG21
|12
|WDOM22
|12
|WDOH21
|10
|WDOV21
|10
|WDOZ20
|9
|WDOK21
|8
|WDOQ21
|8
|WING26
|8
|WDOK22
|7
|WDON21
|6
|WDOX21
|6
|WDOX20
|5
|WDOU21
|5
|WDOM21
|4
|WDOG22
|4
|WDOH22
|4
|WDOJ22
|4
|WDOZ21
|2
|WDOF22
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|WINZ22
|-5.3K
|WINQ22
|-2.5K
|WINZ21
|-15K
|WINM24
|-468
|WING23
|-4.5K
|WINM22
|-3.9K
|WINV22
|-1.6K
|WINJ23
|-3.5K
|WINV23
|-3K
|WING21
|-11K
|WINZ20
|-11K
|WINJ24
|-687
|WINJ21
|-10K
|WINZ23
|-2.8K
|WINQ23
|-3.5K
|WINM23
|-2.5K
|WING22
|-1.5K
|WINJ25
|588
|WINJ22
|-2.2K
|WINZ25
|-234
|WINV21
|-4K
|WING24
|-620
|WINV25
|-497
|WINV20
|-3.9K
|WINM25
|233
|WINQ25
|97
|WINQ21
|-563
|WINZ24
|-453
|WINQ24
|4
|WING25
|-18
|WINV24
|-130
|WINM21
|-680
|WDOJ21
|-267
|WDOF21
|207
|WDOG21
|333
|WDOM22
|-276
|WDOH21
|106
|WDOV21
|-635
|WDOZ20
|-584
|WDOK21
|134
|WDOQ21
|60
|WING26
|59
|WDOK22
|-181
|WDON21
|93
|WDOX21
|-51
|WDOX20
|53
|WDOU21
|108
|WDOM21
|9
|WDOG22
|7
|WDOH22
|112
|WDOJ22
|141
|WDOZ21
|104
|WDOF22
|71
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|WINZ22
|-53K
|WINQ22
|-24K
|WINZ21
|-82K
|WINM24
|-4.1K
|WING23
|-40K
|WINM22
|-22K
|WINV22
|-17K
|WINJ23
|-31K
|WINV23
|-26K
|WING21
|-70K
|WINZ20
|-64K
|WINJ24
|-5.4K
|WINJ21
|-71K
|WINZ23
|-28K
|WINQ23
|-26K
|WINM23
|-18K
|WING22
|-13K
|WINJ25
|4.3K
|WINJ22
|-19K
|WINZ25
|-3.9K
|WINV21
|-19K
|WING24
|-5.2K
|WINV25
|-3.1K
|WINV20
|-18K
|WINM25
|2.5K
|WINQ25
|805
|WINQ21
|2.8K
|WINZ24
|-5.1K
|WINQ24
|45
|WING25
|-200
|WINV24
|-1.5K
|WINM21
|-7.7K
|WDOJ21
|-61K
|WDOF21
|47K
|WDOG21
|76K
|WDOM22
|-63K
|WDOH21
|24K
|WDOV21
|-144K
|WDOZ20
|-133K
|WDOK21
|31K
|WDOQ21
|14K
|WING26
|360
|WDOK22
|-41K
|WDON21
|21K
|WDOX21
|-12K
|WDOX20
|12K
|WDOU21
|25K
|WDOM21
|2K
|WDOG22
|1.5K
|WDOH22
|26K
|WDOJ22
|32K
|WDOZ21
|24K
|WDOF22
|16K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +445.00 BRL
Peor transacción: -1 228 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 51
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +689.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -2 517.00 BRL
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ModalMais-DMA4 - Beta
|1.27 × 146
|
OramaDTVM-Server
|1.79 × 151
|
GenialInvestimentos-PRD
|2.52 × 1615
|
XPMT5-PRD
|3.25 × 10707
|
Rico-PRD
|5.43 × 882
Portfolio of EAs and Manual trading based on Alphas focused on Volatility and Mean Reversal Opportunities
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
241%
0
0
USD
USD
41K
BRL
BRL
274
99%
43 032
82%
14%
1.10
1.14
BRL
BRL
35%
1:1
El usuario no ha dejado ningún comentario de valoración