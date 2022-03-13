SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / B3 Portfolio Tendencia e Volatilidade
Raphael Minato

B3 Portfolio Tendencia e Volatilidade

Raphael Minato
1 comentário
Confiabilidade
274 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2020 241%
XPMT5-PRD
1:1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
43 032
Negociações com lucro:
35 522 (82.54%)
Negociações com perda:
7 510 (17.45%)
Melhor negociação:
445.00 BRL
Pior negociação:
-1 228.00 BRL
Lucro bruto:
516 767.00 BRL (2 118 852 841 pips)
Perda bruta:
-467 876.00 BRL (2 313 209 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
63 (689.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
1 845.00 BRL (51)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
13.51%
Depósito máximo carregado:
20.13%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
4.98
Negociações longas:
21 592 (50.18%)
Negociações curtas:
21 440 (49.82%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
1.14 BRL
Lucro médio:
14.55 BRL
Perda média:
-62.30 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-2 517.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-3 049.00 BRL (4)
Crescimento mensal:
-0.26%
Previsão anual:
-3.11%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 908.00 BRL
Máximo:
9 820.00 BRL (18.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.05% (7 904.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
19.41% (3 692.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINZ22 554
WINQ22 444
WINZ21 402
WINM24 397
WING23 335
WINM22 310
WINV22 305
WINJ23 245
WINV23 225
WING21 222
WINZ20 202
WINJ24 201
WINJ21 195
WINZ23 189
WINQ23 178
WINM23 175
WING22 158
WINJ25 149
WINJ22 140
WINZ25 77
WINV21 69
WING24 67
WINV25 66
WINV20 65
WINM25 59
WINQ25 59
WINQ21 50
WINZ24 48
WINQ24 41
WING25 37
WINV24 32
WINM21 31
WDOJ21 21
WDOF21 18
WDOG21 12
WDOM22 12
WDOH21 10
WDOV21 10
WDOZ20 9
WDOK21 8
WDOQ21 8
WING26 8
WDOK22 7
WDON21 6
WDOX21 6
WDOX20 5
WDOU21 5
WDOM21 4
WDOG22 4
WDOH22 4
WDOJ22 4
WDOZ21 2
WDOF22 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINZ22 -5.3K
WINQ22 -2.5K
WINZ21 -15K
WINM24 -468
WING23 -4.5K
WINM22 -3.9K
WINV22 -1.6K
WINJ23 -3.5K
WINV23 -3K
WING21 -11K
WINZ20 -11K
WINJ24 -687
WINJ21 -10K
WINZ23 -2.8K
WINQ23 -3.5K
WINM23 -2.5K
WING22 -1.5K
WINJ25 588
WINJ22 -2.2K
WINZ25 -234
WINV21 -4K
WING24 -620
WINV25 -497
WINV20 -3.9K
WINM25 233
WINQ25 97
WINQ21 -563
WINZ24 -453
WINQ24 4
WING25 -18
WINV24 -130
WINM21 -680
WDOJ21 -267
WDOF21 207
WDOG21 333
WDOM22 -276
WDOH21 106
WDOV21 -635
WDOZ20 -584
WDOK21 134
WDOQ21 60
WING26 59
WDOK22 -181
WDON21 93
WDOX21 -51
WDOX20 53
WDOU21 108
WDOM21 9
WDOG22 7
WDOH22 112
WDOJ22 141
WDOZ21 104
WDOF22 71
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINZ22 -53K
WINQ22 -24K
WINZ21 -82K
WINM24 -4.1K
WING23 -40K
WINM22 -22K
WINV22 -17K
WINJ23 -31K
WINV23 -26K
WING21 -70K
WINZ20 -64K
WINJ24 -5.4K
WINJ21 -71K
WINZ23 -28K
WINQ23 -26K
WINM23 -18K
WING22 -13K
WINJ25 4.3K
WINJ22 -19K
WINZ25 -3.9K
WINV21 -19K
WING24 -5.2K
WINV25 -3.1K
WINV20 -18K
WINM25 2.5K
WINQ25 805
WINQ21 2.8K
WINZ24 -5.1K
WINQ24 45
WING25 -200
WINV24 -1.5K
WINM21 -7.7K
WDOJ21 -61K
WDOF21 47K
WDOG21 76K
WDOM22 -63K
WDOH21 24K
WDOV21 -144K
WDOZ20 -133K
WDOK21 31K
WDOQ21 14K
WING26 360
WDOK22 -41K
WDON21 21K
WDOX21 -12K
WDOX20 12K
WDOU21 25K
WDOM21 2K
WDOG22 1.5K
WDOH22 26K
WDOJ22 32K
WDOZ21 24K
WDOF22 16K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +445.00 BRL
Pior negociação: -1 228 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 51
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +689.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -2 517.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ModalMais-DMA4 - Beta
1.27 × 146
OramaDTVM-Server
1.79 × 151
GenialInvestimentos-PRD
2.52 × 1615
XPMT5-PRD
3.25 × 10707
Rico-PRD
5.43 × 882
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
R² B3 - Robô para Traders Automatizados

Grupo do Telegram: https://t.me/r2robots

- Robô disponível para assinatura, mais informações em nosso site: www.r2robots.com.br 

- Portfólio de Robôs e trading manual baseado em Alfas focados em Oportunidades de Volatilidade e Reversão
- Operações 100% DayTrade.
- Usa Stop Loss e Take Profit em cada operação com ordem limit para evitar escorregamento no scalping.


Classificação Média:
Mouaad El Mhargui
186
Mouaad El Mhargui 2022.03.13 23:39 
 

Usuário não fez qualquer comentário sobre a classificação

2025.12.23 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 17:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.06.12 21:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.06.03 20:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.05.30 20:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.05.15 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.05.10 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.05.08 21:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.05.07 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.05.03 18:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.05.02 20:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.05.02 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.05.02 18:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.10 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.01.26 16:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.25 16:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
B3 Portfolio Tendencia e Volatilidade
30 USD por mês
241%
0
0
USD
41K
BRL
274
99%
43 032
82%
14%
1.10
1.14
BRL
35%
1:1
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.