Negociações:
43 032
Negociações com lucro:
35 522 (82.54%)
Negociações com perda:
7 510 (17.45%)
Melhor negociação:
445.00 BRL
Pior negociação:
-1 228.00 BRL
Lucro bruto:
516 767.00 BRL (2 118 852 841 pips)
Perda bruta:
-467 876.00 BRL (2 313 209 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
63 (689.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
1 845.00 BRL (51)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
13.51%
Depósito máximo carregado:
20.13%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
4.98
Negociações longas:
21 592 (50.18%)
Negociações curtas:
21 440 (49.82%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
1.14 BRL
Lucro médio:
14.55 BRL
Perda média:
-62.30 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-2 517.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-3 049.00 BRL (4)
Crescimento mensal:
-0.26%
Previsão anual:
-3.11%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 908.00 BRL
Máximo:
9 820.00 BRL (18.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.05% (7 904.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
19.41% (3 692.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINZ22
|554
|WINQ22
|444
|WINZ21
|402
|WINM24
|397
|WING23
|335
|WINM22
|310
|WINV22
|305
|WINJ23
|245
|WINV23
|225
|WING21
|222
|WINZ20
|202
|WINJ24
|201
|WINJ21
|195
|WINZ23
|189
|WINQ23
|178
|WINM23
|175
|WING22
|158
|WINJ25
|149
|WINJ22
|140
|WINZ25
|77
|WINV21
|69
|WING24
|67
|WINV25
|66
|WINV20
|65
|WINM25
|59
|WINQ25
|59
|WINQ21
|50
|WINZ24
|48
|WINQ24
|41
|WING25
|37
|WINV24
|32
|WINM21
|31
|WDOJ21
|21
|WDOF21
|18
|WDOG21
|12
|WDOM22
|12
|WDOH21
|10
|WDOV21
|10
|WDOZ20
|9
|WDOK21
|8
|WDOQ21
|8
|WING26
|8
|WDOK22
|7
|WDON21
|6
|WDOX21
|6
|WDOX20
|5
|WDOU21
|5
|WDOM21
|4
|WDOG22
|4
|WDOH22
|4
|WDOJ22
|4
|WDOZ21
|2
|WDOF22
|2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINZ22
|-5.3K
|WINQ22
|-2.5K
|WINZ21
|-15K
|WINM24
|-468
|WING23
|-4.5K
|WINM22
|-3.9K
|WINV22
|-1.6K
|WINJ23
|-3.5K
|WINV23
|-3K
|WING21
|-11K
|WINZ20
|-11K
|WINJ24
|-687
|WINJ21
|-10K
|WINZ23
|-2.8K
|WINQ23
|-3.5K
|WINM23
|-2.5K
|WING22
|-1.5K
|WINJ25
|588
|WINJ22
|-2.2K
|WINZ25
|-234
|WINV21
|-4K
|WING24
|-620
|WINV25
|-497
|WINV20
|-3.9K
|WINM25
|233
|WINQ25
|97
|WINQ21
|-563
|WINZ24
|-453
|WINQ24
|4
|WING25
|-18
|WINV24
|-130
|WINM21
|-680
|WDOJ21
|-267
|WDOF21
|207
|WDOG21
|333
|WDOM22
|-276
|WDOH21
|106
|WDOV21
|-635
|WDOZ20
|-584
|WDOK21
|134
|WDOQ21
|60
|WING26
|59
|WDOK22
|-181
|WDON21
|93
|WDOX21
|-51
|WDOX20
|53
|WDOU21
|108
|WDOM21
|9
|WDOG22
|7
|WDOH22
|112
|WDOJ22
|141
|WDOZ21
|104
|WDOF22
|71
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINZ22
|-53K
|WINQ22
|-24K
|WINZ21
|-82K
|WINM24
|-4.1K
|WING23
|-40K
|WINM22
|-22K
|WINV22
|-17K
|WINJ23
|-31K
|WINV23
|-26K
|WING21
|-70K
|WINZ20
|-64K
|WINJ24
|-5.4K
|WINJ21
|-71K
|WINZ23
|-28K
|WINQ23
|-26K
|WINM23
|-18K
|WING22
|-13K
|WINJ25
|4.3K
|WINJ22
|-19K
|WINZ25
|-3.9K
|WINV21
|-19K
|WING24
|-5.2K
|WINV25
|-3.1K
|WINV20
|-18K
|WINM25
|2.5K
|WINQ25
|805
|WINQ21
|2.8K
|WINZ24
|-5.1K
|WINQ24
|45
|WING25
|-200
|WINV24
|-1.5K
|WINM21
|-7.7K
|WDOJ21
|-61K
|WDOF21
|47K
|WDOG21
|76K
|WDOM22
|-63K
|WDOH21
|24K
|WDOV21
|-144K
|WDOZ20
|-133K
|WDOK21
|31K
|WDOQ21
|14K
|WING26
|360
|WDOK22
|-41K
|WDON21
|21K
|WDOX21
|-12K
|WDOX20
|12K
|WDOU21
|25K
|WDOM21
|2K
|WDOG22
|1.5K
|WDOH22
|26K
|WDOJ22
|32K
|WDOZ21
|24K
|WDOF22
|16K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +445.00 BRL
Pior negociação: -1 228 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 51
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +689.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -2 517.00 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ModalMais-DMA4 - Beta
|1.27 × 146
OramaDTVM-Server
|1.79 × 151
GenialInvestimentos-PRD
|2.52 × 1615
XPMT5-PRD
|3.25 × 10707
Rico-PRD
|5.43 × 882
R² B3 - Robô para Traders Automatizados
Grupo do Telegram: https://t.me/r2robots
- Robô disponível para assinatura, mais informações em nosso site: www.r2robots.com.br
- Portfólio de Robôs e trading manual baseado em Alfas focados em Oportunidades de Volatilidade e Reversão
- Operações 100% DayTrade.
- Usa Stop Loss e Take Profit em cada operação com ordem limit para evitar escorregamento no scalping.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
241%
0
0
USD
USD
41K
BRL
BRL
274
99%
43 032
82%
14%
1.10
1.14
BRL
BRL
35%
1:1
