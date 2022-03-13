SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / B3 Portfolio Tendencia e Volatilidade
Raphael Minato

B3 Portfolio Tendencia e Volatilidade

Raphael Minato
1 Bewertung
Zuverlässigkeit
274 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2020 241%
XPMT5-PRD
1:1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
43 037
Gewinntrades:
35 527 (82.54%)
Verlusttrades:
7 510 (17.45%)
Bester Trade:
445.00 BRL
Schlechtester Trade:
-1 228.00 BRL
Bruttoprofit:
516 867.00 BRL (2 119 180 711 pips)
Bruttoverlust:
-467 876.00 BRL (2 313 209 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
63 (689.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 845.00 BRL (51)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
13.51%
Max deposit load:
20.13%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
4.99
Long-Positionen:
21 594 (50.18%)
Short-Positionen:
21 443 (49.82%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
1.14 BRL
Durchschnittlicher Profit:
14.55 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-62.30 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-2 517.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 049.00 BRL (4)
Wachstum pro Monat :
-0.07%
Jahresprognose:
-0.80%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5 908.00 BRL
Maximaler:
9 820.00 BRL (18.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.05% (7 904.00 BRL)
Kapital:
19.41% (3 692.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINZ22 554
WINQ22 444
WINZ21 402
WINM24 397
WING23 335
WINM22 310
WINV22 305
WINJ23 245
WINV23 225
WING21 222
WINZ20 202
WINJ24 201
WINJ21 195
WINZ23 189
WINQ23 178
WINM23 175
WING22 158
WINJ25 149
WINJ22 140
WINZ25 77
WINV21 69
WING24 67
WINV25 66
WINV20 65
WINM25 59
WINQ25 59
WINQ21 50
WINZ24 48
WINQ24 41
WING25 37
WINV24 32
WINM21 31
WDOJ21 21
WDOF21 18
WDOG21 12
WDOM22 12
WDOH21 10
WDOV21 10
WDOZ20 9
WING26 9
WDOK21 8
WDOQ21 8
WDOK22 7
WDON21 6
WDOX21 6
WDOX20 5
WDOU21 5
WDOM21 4
WDOG22 4
WDOH22 4
WDOJ22 4
WDOZ21 2
WDOF22 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINZ22 -5.3K
WINQ22 -2.5K
WINZ21 -15K
WINM24 -468
WING23 -4.5K
WINM22 -3.9K
WINV22 -1.6K
WINJ23 -3.5K
WINV23 -3K
WING21 -11K
WINZ20 -11K
WINJ24 -687
WINJ21 -10K
WINZ23 -2.8K
WINQ23 -3.5K
WINM23 -2.5K
WING22 -1.5K
WINJ25 588
WINJ22 -2.2K
WINZ25 -234
WINV21 -4K
WING24 -620
WINV25 -497
WINV20 -3.9K
WINM25 233
WINQ25 97
WINQ21 -563
WINZ24 -453
WINQ24 4
WING25 -18
WINV24 -130
WINM21 -680
WDOJ21 -267
WDOF21 207
WDOG21 333
WDOM22 -276
WDOH21 106
WDOV21 -635
WDOZ20 -584
WING26 70
WDOK21 134
WDOQ21 60
WDOK22 -181
WDON21 93
WDOX21 -51
WDOX20 53
WDOU21 108
WDOM21 9
WDOG22 7
WDOH22 112
WDOJ22 141
WDOZ21 104
WDOF22 71
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINZ22 -53K
WINQ22 -24K
WINZ21 -82K
WINM24 -4.1K
WING23 -40K
WINM22 -22K
WINV22 -17K
WINJ23 -31K
WINV23 -26K
WING21 -70K
WINZ20 -64K
WINJ24 -5.4K
WINJ21 -71K
WINZ23 -28K
WINQ23 -26K
WINM23 -18K
WING22 -13K
WINJ25 4.3K
WINJ22 -19K
WINZ25 -3.9K
WINV21 -19K
WING24 -5.2K
WINV25 -3.1K
WINV20 -18K
WINM25 2.5K
WINQ25 805
WINQ21 2.8K
WINZ24 -5.1K
WINQ24 45
WING25 -200
WINV24 -1.5K
WINM21 -7.7K
WDOJ21 -61K
WDOF21 47K
WDOG21 76K
WDOM22 -63K
WDOH21 24K
WDOV21 -144K
WDOZ20 -133K
WING26 420
WDOK21 31K
WDOQ21 14K
WDOK22 -41K
WDON21 21K
WDOX21 -12K
WDOX20 12K
WDOU21 25K
WDOM21 2K
WDOG22 1.5K
WDOH22 26K
WDOJ22 32K
WDOZ21 24K
WDOF22 16K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +445.00 BRL
Schlechtester Trade: -1 228 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 51
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +689.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 517.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ModalMais-DMA4 - Beta
1.27 × 146
OramaDTVM-Server
1.79 × 151
GenialInvestimentos-PRD
2.52 × 1615
XPMT5-PRD
3.25 × 10707
Rico-PRD
5.43 × 882
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Portfolio of EAs and Manual trading based on Alphas focused on Volatility and Mean Reversal Opportunities
Durchschnittliche Bewertung:
Mouaad El Mhargui
186
Mouaad El Mhargui 2022.03.13 23:39 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

2025.12.23 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 17:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.06.12 21:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.06.03 20:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.05.30 20:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.05.15 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.05.10 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.05.08 21:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.05.07 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.05.03 18:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.05.02 20:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.05.02 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.05.02 18:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.10 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.01.26 16:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.25 16:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
B3 Portfolio Tendencia e Volatilidade
30 USD pro Monat
241%
0
0
USD
41K
BRL
274
99%
43 037
82%
14%
1.10
1.14
BRL
35%
1:1
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.