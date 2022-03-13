- Wachstum
Trades insgesamt:
43 037
Gewinntrades:
35 527 (82.54%)
Verlusttrades:
7 510 (17.45%)
Bester Trade:
445.00 BRL
Schlechtester Trade:
-1 228.00 BRL
Bruttoprofit:
516 867.00 BRL (2 119 180 711 pips)
Bruttoverlust:
-467 876.00 BRL (2 313 209 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
63 (689.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 845.00 BRL (51)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
13.51%
Max deposit load:
20.13%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
4.99
Long-Positionen:
21 594 (50.18%)
Short-Positionen:
21 443 (49.82%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
1.14 BRL
Durchschnittlicher Profit:
14.55 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-62.30 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-2 517.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 049.00 BRL (4)
Wachstum pro Monat :
-0.07%
Jahresprognose:
-0.80%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5 908.00 BRL
Maximaler:
9 820.00 BRL (18.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.05% (7 904.00 BRL)
Kapital:
19.41% (3 692.00 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WINZ22
|554
|WINQ22
|444
|WINZ21
|402
|WINM24
|397
|WING23
|335
|WINM22
|310
|WINV22
|305
|WINJ23
|245
|WINV23
|225
|WING21
|222
|WINZ20
|202
|WINJ24
|201
|WINJ21
|195
|WINZ23
|189
|WINQ23
|178
|WINM23
|175
|WING22
|158
|WINJ25
|149
|WINJ22
|140
|WINZ25
|77
|WINV21
|69
|WING24
|67
|WINV25
|66
|WINV20
|65
|WINM25
|59
|WINQ25
|59
|WINQ21
|50
|WINZ24
|48
|WINQ24
|41
|WING25
|37
|WINV24
|32
|WINM21
|31
|WDOJ21
|21
|WDOF21
|18
|WDOG21
|12
|WDOM22
|12
|WDOH21
|10
|WDOV21
|10
|WDOZ20
|9
|WING26
|9
|WDOK21
|8
|WDOQ21
|8
|WDOK22
|7
|WDON21
|6
|WDOX21
|6
|WDOX20
|5
|WDOU21
|5
|WDOM21
|4
|WDOG22
|4
|WDOH22
|4
|WDOJ22
|4
|WDOZ21
|2
|WDOF22
|2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WINZ22
|-5.3K
|WINQ22
|-2.5K
|WINZ21
|-15K
|WINM24
|-468
|WING23
|-4.5K
|WINM22
|-3.9K
|WINV22
|-1.6K
|WINJ23
|-3.5K
|WINV23
|-3K
|WING21
|-11K
|WINZ20
|-11K
|WINJ24
|-687
|WINJ21
|-10K
|WINZ23
|-2.8K
|WINQ23
|-3.5K
|WINM23
|-2.5K
|WING22
|-1.5K
|WINJ25
|588
|WINJ22
|-2.2K
|WINZ25
|-234
|WINV21
|-4K
|WING24
|-620
|WINV25
|-497
|WINV20
|-3.9K
|WINM25
|233
|WINQ25
|97
|WINQ21
|-563
|WINZ24
|-453
|WINQ24
|4
|WING25
|-18
|WINV24
|-130
|WINM21
|-680
|WDOJ21
|-267
|WDOF21
|207
|WDOG21
|333
|WDOM22
|-276
|WDOH21
|106
|WDOV21
|-635
|WDOZ20
|-584
|WING26
|70
|WDOK21
|134
|WDOQ21
|60
|WDOK22
|-181
|WDON21
|93
|WDOX21
|-51
|WDOX20
|53
|WDOU21
|108
|WDOM21
|9
|WDOG22
|7
|WDOH22
|112
|WDOJ22
|141
|WDOZ21
|104
|WDOF22
|71
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WINZ22
|-53K
|WINQ22
|-24K
|WINZ21
|-82K
|WINM24
|-4.1K
|WING23
|-40K
|WINM22
|-22K
|WINV22
|-17K
|WINJ23
|-31K
|WINV23
|-26K
|WING21
|-70K
|WINZ20
|-64K
|WINJ24
|-5.4K
|WINJ21
|-71K
|WINZ23
|-28K
|WINQ23
|-26K
|WINM23
|-18K
|WING22
|-13K
|WINJ25
|4.3K
|WINJ22
|-19K
|WINZ25
|-3.9K
|WINV21
|-19K
|WING24
|-5.2K
|WINV25
|-3.1K
|WINV20
|-18K
|WINM25
|2.5K
|WINQ25
|805
|WINQ21
|2.8K
|WINZ24
|-5.1K
|WINQ24
|45
|WING25
|-200
|WINV24
|-1.5K
|WINM21
|-7.7K
|WDOJ21
|-61K
|WDOF21
|47K
|WDOG21
|76K
|WDOM22
|-63K
|WDOH21
|24K
|WDOV21
|-144K
|WDOZ20
|-133K
|WING26
|420
|WDOK21
|31K
|WDOQ21
|14K
|WDOK22
|-41K
|WDON21
|21K
|WDOX21
|-12K
|WDOX20
|12K
|WDOU21
|25K
|WDOM21
|2K
|WDOG22
|1.5K
|WDOH22
|26K
|WDOJ22
|32K
|WDOZ21
|24K
|WDOF22
|16K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +445.00 BRL
Schlechtester Trade: -1 228 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 51
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +689.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 517.00 BRL
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
ModalMais-DMA4 - Beta
|1.27 × 146
OramaDTVM-Server
|1.79 × 151
GenialInvestimentos-PRD
|2.52 × 1615
XPMT5-PRD
|3.25 × 10707
Rico-PRD
|5.43 × 882
Portfolio of EAs and Manual trading based on Alphas focused on Volatility and Mean Reversal Opportunities
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
241%
0
0
USD
USD
41K
BRL
BRL
274
99%
43 037
82%
14%
1.10
1.14
BRL
BRL
35%
1:1
