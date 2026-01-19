SinyallerBölümler
Roman Trokhlib

TradeMir mini

Roman Trokhlib
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 49%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
2 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
En iyi işlem:
60.99 USD
En kötü işlem:
-2.56 USD
Brüt kâr:
65.69 USD (1 268 pips)
Brüt zarar:
-2.56 USD (49 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (60.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.99 USD (1)
Sharpe oranı:
0.73
Alım-satım etkinliği:
93.55%
Maks. mevduat yükü:
0.67%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
24.66
Alış işlemleri:
1 (33.33%)
Satış işlemleri:
2 (66.67%)
Kâr faktörü:
25.66
Beklenen getiri:
21.04 USD
Ortalama kâr:
32.85 USD
Ortalama zarar:
-2.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.56 USD (1)
Aylık büyüme:
48.56%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.56 USD (1.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.34% (2.56 USD)
Varlığa göre:
0.04% (0.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAGUSD 2
WT 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAGUSD 58
WT 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAGUSD 1.2K
WT 47
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +60.99 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +60.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.27 × 1146
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.35 × 1322
RoboForex-Pro-3
0.99 × 187
RoboForex-Pro-2
1.78 × 9
Exness-Real9
3.50 × 2
Торговля согласного опционного анализа инструментов на СМЕ бирже. 


İnceleme yok
2026.01.19 15:23
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.19 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
