SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / TradeMir mini
Roman Trokhlib

TradeMir mini

Roman Trokhlib
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 49%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4
Gewinntrades:
3 (75.00%)
Verlusttrades:
1 (25.00%)
Bester Trade:
60.99 USD
Schlechtester Trade:
-2.56 USD
Bruttoprofit:
66.57 USD (1 417 pips)
Bruttoverlust:
-2.56 USD (49 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (5.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
60.99 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.60
Trading-Aktivität:
96.65%
Max deposit load:
0.67%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
25.00
Long-Positionen:
2 (50.00%)
Short-Positionen:
2 (50.00%)
Profit-Faktor:
26.00
Mathematische Gewinnerwartung:
16.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
22.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-2.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.56 USD (1)
Wachstum pro Monat :
49.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2.56 USD (1.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.34% (2.56 USD)
Kapital:
0.04% (0.11 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAGUSD 2
WT 1
USDJPY 1
1 2
1 2
1 2
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAGUSD 58
WT 5
USDJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAGUSD 1.2K
WT 47
USDJPY 149
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +60.99 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.56 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.34 × 1445
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.53 × 1965
ICMarketsSC-Live03
0.71 × 159
ICMarketsSC-Live05
2.00 × 1
RoboForex-Pro-2
2.27 × 11
ICMarketsSC-Live27
2.66 × 244
RoboForex-Pro-3
3.29 × 238
STForex-Live
3.41 × 17
Exness-Real9
3.50 × 2
GerchikCo-Live
10.33 × 3
ForexClub-MT4 Real Server
14.94 × 18
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Торговля согласного опционного анализа инструментов на СМЕ бирже. 


Keine Bewertungen
2026.01.19 15:23
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.19 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
TradeMir mini
30 USD pro Monat
49%
0
0
USD
301
USD
1
0%
4
75%
97%
26.00
16.00
USD
1%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.