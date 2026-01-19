- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3
盈利交易:
2 (66.66%)
亏损交易:
1 (33.33%)
最好交易:
60.99 USD
最差交易:
-2.56 USD
毛利:
65.69 USD (1 268 pips)
毛利亏损:
-2.56 USD (49 pips)
最大连续赢利:
1 (60.99 USD)
最大连续盈利:
60.99 USD (1)
夏普比率:
0.73
交易活动:
96.65%
最大入金加载:
0.67%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
8 小时
采收率:
24.66
长期交易:
1 (33.33%)
短期交易:
2 (66.67%)
利润因子:
25.66
预期回报:
21.04 USD
平均利润:
32.85 USD
平均损失:
-2.56 USD
最大连续失误:
1 (-2.56 USD)
最大连续亏损:
-2.56 USD (1)
每月增长:
48.56%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2.56 USD (1.34%)
相对跌幅:
结余:
1.34% (2.56 USD)
净值:
0.04% (0.11 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|2
|WT
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAGUSD
|58
|WT
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAGUSD
|1.2K
|WT
|47
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +60.99 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +60.99 USD
最大连续亏损: -2.56 USD
Торговля согласного опционного анализа инструментов на СМЕ бирже.
没有评论
