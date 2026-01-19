- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4
利益トレード:
3 (75.00%)
損失トレード:
1 (25.00%)
ベストトレード:
60.99 USD
最悪のトレード:
-2.56 USD
総利益:
66.57 USD (1 417 pips)
総損失:
-2.56 USD (49 pips)
最大連続の勝ち:
2 (5.58 USD)
最大連続利益:
60.99 USD (1)
シャープレシオ:
0.60
取引アクティビティ:
96.65%
最大入金額:
0.67%
最近のトレード:
11 分前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
25.00
長いトレード:
2 (50.00%)
短いトレード:
2 (50.00%)
プロフィットファクター:
26.00
期待されたペイオフ:
16.00 USD
平均利益:
22.19 USD
平均損失:
-2.56 USD
最大連続の負け:
1 (-2.56 USD)
最大連続損失:
-2.56 USD (1)
月間成長:
49.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2.56 USD (1.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.34% (2.56 USD)
エクイティによる:
0.04% (0.11 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|2
|WT
|1
|USDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAGUSD
|58
|WT
|5
|USDJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAGUSD
|1.2K
|WT
|47
|USDJPY
|149
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +60.99 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +5.58 USD
最大連続損失: -2.56 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ForexClub-MT4 Market Real 4 Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.34 × 1445
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.53 × 1965
|
ICMarketsSC-Live03
|0.71 × 159
|
ICMarketsSC-Live05
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|2.27 × 11
|
ICMarketsSC-Live27
|2.66 × 244
|
RoboForex-Pro-3
|3.29 × 238
|
STForex-Live
|3.41 × 17
|
Exness-Real9
|3.50 × 2
|
GerchikCo-Live
|10.33 × 3
|
ForexClub-MT4 Real Server
|14.94 × 18
Торговля согласного опционного анализа инструментов на СМЕ бирже.
