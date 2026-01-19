- Crescita
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
60.99 USD
Worst Trade:
-2.56 USD
Profitto lordo:
65.69 USD (1 268 pips)
Perdita lorda:
-2.56 USD (49 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (60.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.99 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.73
Attività di trading:
93.55%
Massimo carico di deposito:
0.67%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
24.66
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
25.66
Profitto previsto:
21.04 USD
Profitto medio:
32.85 USD
Perdita media:
-2.56 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.56 USD (1)
Crescita mensile:
48.56%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.56 USD (1.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.34% (2.56 USD)
Per equità:
0.04% (0.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|2
|WT
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAGUSD
|58
|WT
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAGUSD
|1.2K
|WT
|47
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.99 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +60.99 USD
Massima perdita consecutiva: -2.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.27 × 1146
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.35 × 1322
|
RoboForex-Pro-3
|0.99 × 187
|
RoboForex-Pro-2
|1.78 × 9
|
Exness-Real9
|3.50 × 2
Торговля согласного опционного анализа инструментов на СМЕ бирже.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
49%
0
0
USD
USD
300
USD
USD
1
0%
3
66%
94%
25.66
21.04
USD
USD
1%
1:500