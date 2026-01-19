- 자본
- 축소
트레이드:
4
이익 거래:
3 (75.00%)
손실 거래:
1 (25.00%)
최고의 거래:
60.99 USD
최악의 거래:
-2.56 USD
총 수익:
66.57 USD (1 417 pips)
총 손실:
-2.56 USD (49 pips)
연속 최대 이익:
2 (5.58 USD)
연속 최대 이익:
60.99 USD (1)
샤프 비율:
0.60
거래 활동:
96.65%
최대 입금량:
0.67%
최근 거래:
50 분 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
25.00
롱(주식매수):
2 (50.00%)
숏(주식차입매도):
2 (50.00%)
수익 요인:
26.00
기대수익:
16.00 USD
평균 이익:
22.19 USD
평균 손실:
-2.56 USD
연속 최대 손실:
1 (-2.56 USD)
연속 최대 손실:
-2.56 USD (1)
월별 성장률:
49.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2.56 USD (1.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.34% (2.56 USD)
자본금별:
0.04% (0.11 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|2
|WT
|1
|USDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAGUSD
|58
|WT
|5
|USDJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAGUSD
|1.2K
|WT
|47
|USDJPY
|149
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +60.99 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +5.58 USD
연속 최대 손실: -2.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.34 × 1445
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.53 × 1965
|
ICMarketsSC-Live03
|0.71 × 159
|
ICMarketsSC-Live05
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|2.27 × 11
|
ICMarketsSC-Live27
|2.66 × 244
|
RoboForex-Pro-3
|3.29 × 238
|
STForex-Live
|3.41 × 17
|
Exness-Real9
|3.50 × 2
|
GerchikCo-Live
|10.33 × 3
|
ForexClub-MT4 Real Server
|14.94 × 18
Торговля согласного опционного анализа инструментов на СМЕ бирже.
리뷰 없음
