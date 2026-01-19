SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / TradeMir mini
Roman Trokhlib

TradeMir mini

Roman Trokhlib
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 49%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3
Transacciones Rentables:
2 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
1 (33.33%)
Mejor transacción:
60.99 USD
Peor transacción:
-2.56 USD
Beneficio Bruto:
65.69 USD (1 268 pips)
Pérdidas Brutas:
-2.56 USD (49 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (60.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
60.99 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.73
Actividad comercial:
90.70%
Carga máxima del depósito:
0.67%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
24.66
Transacciones Largas:
1 (33.33%)
Transacciones Cortas:
2 (66.67%)
Factor de Beneficio:
25.66
Beneficio Esperado:
21.04 USD
Beneficio medio:
32.85 USD
Pérdidas medias:
-2.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-2.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.56 USD (1)
Crecimiento al mes:
48.56%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2.56 USD (1.34%)
Reducción relativa:
De balance:
1.34% (2.56 USD)
De fondos:
0.04% (0.11 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAGUSD 2
WT 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAGUSD 58
WT 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAGUSD 1.2K
WT 47
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +60.99 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +60.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.56 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.27 × 1146
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.35 × 1322
RoboForex-Pro-3
0.99 × 187
RoboForex-Pro-2
1.78 × 9
Exness-Real9
3.50 × 2
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Торговля согласного опционного анализа инструментов на СМЕ бирже. 


No hay comentarios
2026.01.19 15:23
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.19 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TradeMir mini
30 USD al mes
49%
0
0
USD
300
USD
1
0%
3
66%
91%
25.66
21.04
USD
1%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.