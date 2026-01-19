СигналыРазделы
Roman Trokhlib

TradeMir mini

Roman Trokhlib
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 49%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4
Прибыльных трейдов:
3 (75.00%)
Убыточных трейдов:
1 (25.00%)
Лучший трейд:
60.99 USD
Худший трейд:
-2.56 USD
Общая прибыль:
66.57 USD (1 417 pips)
Общий убыток:
-2.56 USD (49 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (5.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
60.99 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.60
Торговая активность:
96.65%
Макс. загрузка депозита:
0.67%
Последний трейд:
38 минут
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
25.00
Длинных трейдов:
2 (50.00%)
Коротких трейдов:
2 (50.00%)
Профит фактор:
26.00
Мат. ожидание:
16.00 USD
Средняя прибыль:
22.19 USD
Средний убыток:
-2.56 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.56 USD (1)
Прирост в месяц:
49.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.56 USD (1.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.34% (2.56 USD)
По эквити:
0.04% (0.11 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAGUSD 2
WT 1
USDJPY 1
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAGUSD 58
WT 5
USDJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAGUSD 1.2K
WT 47
USDJPY 149
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +60.99 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.58 USD
Макс. убыток в серии: -2.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.34 × 1445
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.53 × 1965
ICMarketsSC-Live03
0.71 × 159
ICMarketsSC-Live05
2.00 × 1
RoboForex-Pro-2
2.27 × 11
ICMarketsSC-Live27
2.66 × 244
RoboForex-Pro-3
3.29 × 238
STForex-Live
3.41 × 17
Exness-Real9
3.50 × 2
GerchikCo-Live
10.33 × 3
ForexClub-MT4 Real Server
14.94 × 18
Торговля согласного опционного анализа инструментов на СМЕ бирже. 


Нет отзывов
2026.01.19 15:23
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.19 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
