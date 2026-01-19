- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4
Прибыльных трейдов:
3 (75.00%)
Убыточных трейдов:
1 (25.00%)
Лучший трейд:
60.99 USD
Худший трейд:
-2.56 USD
Общая прибыль:
66.57 USD (1 417 pips)
Общий убыток:
-2.56 USD (49 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (5.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
60.99 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.60
Торговая активность:
96.65%
Макс. загрузка депозита:
0.67%
Последний трейд:
38 минут
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
25.00
Длинных трейдов:
2 (50.00%)
Коротких трейдов:
2 (50.00%)
Профит фактор:
26.00
Мат. ожидание:
16.00 USD
Средняя прибыль:
22.19 USD
Средний убыток:
-2.56 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.56 USD (1)
Прирост в месяц:
49.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.56 USD (1.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.34% (2.56 USD)
По эквити:
0.04% (0.11 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|2
|WT
|1
|USDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAGUSD
|58
|WT
|5
|USDJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAGUSD
|1.2K
|WT
|47
|USDJPY
|149
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +60.99 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.58 USD
Макс. убыток в серии: -2.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.34 × 1445
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.53 × 1965
|
ICMarketsSC-Live03
|0.71 × 159
|
ICMarketsSC-Live05
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|2.27 × 11
|
ICMarketsSC-Live27
|2.66 × 244
|
RoboForex-Pro-3
|3.29 × 238
|
STForex-Live
|3.41 × 17
|
Exness-Real9
|3.50 × 2
|
GerchikCo-Live
|10.33 × 3
|
ForexClub-MT4 Real Server
|14.94 × 18
Торговля согласного опционного анализа инструментов на СМЕ бирже.
