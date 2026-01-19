- Büyüme
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
19 (65.51%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (34.48%)
En iyi işlem:
11.05 EUR
En kötü işlem:
-26.59 EUR
Brüt kâr:
82.20 EUR (3 007 pips)
Brüt zarar:
-77.55 EUR (3 426 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (24.32 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
27.79 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
1.84%
Maks. mevduat yükü:
7.55%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
12 (41.38%)
Satış işlemleri:
17 (58.62%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.16 EUR
Ortalama kâr:
4.33 EUR
Ortalama zarar:
-7.76 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-16.95 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-33.57 EUR (2)
Aylık büyüme:
0.36%
Algo alım-satım:
48%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.34 EUR
Maksimum:
34.68 EUR (2.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.62% (34.32 EUR)
Varlığa göre:
1.25% (16.20 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|AUDCAD
|3
|CADJPY
|3
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|USDJPY
|1
|GBPNZD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-8
|AUDCAD
|-12
|CADJPY
|5
|GBPAUD
|16
|USDCAD
|-4
|GBPCAD
|1
|USDCHF
|5
|AUDUSD
|8
|USDJPY
|-18
|GBPNZD
|12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|39
|AUDCAD
|-1.6K
|CADJPY
|117
|GBPAUD
|847
|USDCAD
|-138
|GBPCAD
|45
|USDCHF
|146
|AUDUSD
|281
|USDJPY
|-938
|GBPNZD
|783
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.05 EUR
En kötü işlem: -27 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +24.32 EUR
Maksimum ardışık zarar: -16.95 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
EverestCM-Live
|0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
FxGrow-Live
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
|0.27 × 102
VantageInternational-Live 13
|0.33 × 3
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
Neomarkets-Live
|0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
ICMarketsSC-MT5
|0.85 × 6598
Eightcap-Live
|0.89 × 55
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
ICMarketsAU-Live
|1.32 × 248
Exness-MT5Real8
|1.40 × 516
BlueberryMarkets-Live
|1.77 × 247
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
FXPIG-Server
|1.87 × 47
VantageInternational-Live 3
|1.89 × 28
StriforLtd-Live
|2.00 × 1
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
