Dawid Piotr Rylowicz

DPR Gold Scalper

Dawid Piotr Rylowicz
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2026 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
19 (65.51%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (34.48%)
En iyi işlem:
11.05 EUR
En kötü işlem:
-26.59 EUR
Brüt kâr:
82.20 EUR (3 007 pips)
Brüt zarar:
-77.55 EUR (3 426 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (24.32 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
27.79 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
1.84%
Maks. mevduat yükü:
7.55%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
12 (41.38%)
Satış işlemleri:
17 (58.62%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.16 EUR
Ortalama kâr:
4.33 EUR
Ortalama zarar:
-7.76 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-16.95 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-33.57 EUR (2)
Aylık büyüme:
0.36%
Algo alım-satım:
48%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.34 EUR
Maksimum:
34.68 EUR (2.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.62% (34.32 EUR)
Varlığa göre:
1.25% (16.20 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 14
AUDCAD 3
CADJPY 3
GBPAUD 2
USDCAD 2
GBPCAD 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
USDJPY 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -8
AUDCAD -12
CADJPY 5
GBPAUD 16
USDCAD -4
GBPCAD 1
USDCHF 5
AUDUSD 8
USDJPY -18
GBPNZD 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 39
AUDCAD -1.6K
CADJPY 117
GBPAUD 847
USDCAD -138
GBPCAD 45
USDCHF 146
AUDUSD 281
USDJPY -938
GBPNZD 783
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.05 EUR
En kötü işlem: -27 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +24.32 EUR
Maksimum ardışık zarar: -16.95 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
FxGrow-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.27 × 102
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
Neomarkets-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
ICMarketsSC-MT5
0.85 × 6598
Eightcap-Live
0.89 × 55
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
ICMarketsAU-Live
1.32 × 248
Exness-MT5Real8
1.40 × 516
BlueberryMarkets-Live
1.77 × 247
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
VantageInternational-Live 3
1.89 × 28
StriforLtd-Live
2.00 × 1
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
114 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.19 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
