- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
30
盈利交易:
20 (66.66%)
亏损交易:
10 (33.33%)
最好交易:
11.05 EUR
最差交易:
-26.59 EUR
毛利:
83.64 EUR (3 025 pips)
毛利亏损:
-77.91 EUR (3 426 pips)
最大连续赢利:
7 (24.32 EUR)
最大连续盈利:
27.79 EUR (6)
夏普比率:
0.06
交易活动:
1.84%
最大入金加载:
7.55%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
22 小时
采收率:
0.17
长期交易:
12 (40.00%)
短期交易:
18 (60.00%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.19 EUR
平均利润:
4.18 EUR
平均损失:
-7.79 EUR
最大连续失误:
4 (-16.95 EUR)
最大连续亏损:
-33.57 EUR (2)
每月增长:
0.45%
算法交易:
50%
结余跌幅:
绝对:
17.34 EUR
最大值:
34.68 EUR (2.64%)
相对跌幅:
结余:
2.62% (34.32 EUR)
净值:
1.25% (16.20 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|AUDCAD
|3
|CADJPY
|3
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|USDJPY
|1
|GBPNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-6
|AUDCAD
|-12
|CADJPY
|5
|GBPAUD
|16
|USDCAD
|-4
|GBPCAD
|1
|USDCHF
|5
|AUDUSD
|8
|USDJPY
|-18
|GBPNZD
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|57
|AUDCAD
|-1.6K
|CADJPY
|117
|GBPAUD
|847
|USDCAD
|-138
|GBPCAD
|45
|USDCHF
|146
|AUDUSD
|281
|USDJPY
|-938
|GBPNZD
|783
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.05 EUR
最差交易: -27 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +24.32 EUR
最大连续亏损: -16.95 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.27 × 102
|
VantageInternational-Live 13
|0.33 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
Neomarkets-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|0.85 × 6598
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
ICMarketsAU-Live
|1.32 × 248
|
Exness-MT5Real8
|1.40 × 516
|
BlueberryMarkets-Live
|1.77 × 247
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
VantageInternational-Live 3
|1.89 × 28
|
StriforLtd-Live
|2.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
