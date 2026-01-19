信号部分
信号 / MetaTrader 5 / DPR Gold Scalper
Dawid Piotr Rylowicz

DPR Gold Scalper

Dawid Piotr Rylowicz
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
30
盈利交易:
20 (66.66%)
亏损交易:
10 (33.33%)
最好交易:
11.05 EUR
最差交易:
-26.59 EUR
毛利:
83.64 EUR (3 025 pips)
毛利亏损:
-77.91 EUR (3 426 pips)
最大连续赢利:
7 (24.32 EUR)
最大连续盈利:
27.79 EUR (6)
夏普比率:
0.06
交易活动:
1.84%
最大入金加载:
7.55%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
22 小时
采收率:
0.17
长期交易:
12 (40.00%)
短期交易:
18 (60.00%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.19 EUR
平均利润:
4.18 EUR
平均损失:
-7.79 EUR
最大连续失误:
4 (-16.95 EUR)
最大连续亏损:
-33.57 EUR (2)
每月增长:
0.45%
算法交易:
50%
结余跌幅:
绝对:
17.34 EUR
最大值:
34.68 EUR (2.64%)
相对跌幅:
结余:
2.62% (34.32 EUR)
净值:
1.25% (16.20 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 15
AUDCAD 3
CADJPY 3
GBPAUD 2
USDCAD 2
GBPCAD 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
USDJPY 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -6
AUDCAD -12
CADJPY 5
GBPAUD 16
USDCAD -4
GBPCAD 1
USDCHF 5
AUDUSD 8
USDJPY -18
GBPNZD 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 57
AUDCAD -1.6K
CADJPY 117
GBPAUD 847
USDCAD -138
GBPCAD 45
USDCHF 146
AUDUSD 281
USDJPY -938
GBPNZD 783
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +11.05 EUR
最差交易: -27 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +24.32 EUR
最大连续亏损: -16.95 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
FxGrow-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.27 × 102
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
Neomarkets-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
ICMarketsSC-MT5
0.85 × 6598
Eightcap-Live
0.89 × 55
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
ICMarketsAU-Live
1.32 × 248
Exness-MT5Real8
1.40 × 516
BlueberryMarkets-Live
1.77 × 247
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
VantageInternational-Live 3
1.89 × 28
StriforLtd-Live
2.00 × 1
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
114 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.19 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
DPR Gold Scalper
每月30 USD
0%
0
0
USD
1.3K
EUR
2
50%
30
66%
2%
1.07
0.19
EUR
3%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载