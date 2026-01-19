SignaleKategorien
Dawid Piotr Rylowicz

DPR Gold Scalper

Dawid Piotr Rylowicz
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
30
Gewinntrades:
20 (66.66%)
Verlusttrades:
10 (33.33%)
Bester Trade:
11.05 EUR
Schlechtester Trade:
-26.59 EUR
Bruttoprofit:
83.64 EUR (3 025 pips)
Bruttoverlust:
-77.91 EUR (3 426 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (24.32 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
27.79 EUR (6)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
1.84%
Max deposit load:
7.55%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
0.17
Long-Positionen:
12 (40.00%)
Short-Positionen:
18 (60.00%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.19 EUR
Durchschnittlicher Profit:
4.18 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-7.79 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-16.95 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33.57 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
0.45%
Algo-Trading:
50%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
17.34 EUR
Maximaler:
34.68 EUR (2.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.62% (34.32 EUR)
Kapital:
1.25% (16.20 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 15
AUDCAD 3
CADJPY 3
GBPAUD 2
USDCAD 2
GBPCAD 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
USDJPY 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -6
AUDCAD -12
CADJPY 5
GBPAUD 16
USDCAD -4
GBPCAD 1
USDCHF 5
AUDUSD 8
USDJPY -18
GBPNZD 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 57
AUDCAD -1.6K
CADJPY 117
GBPAUD 847
USDCAD -138
GBPCAD 45
USDCHF 146
AUDUSD 281
USDJPY -938
GBPNZD 783
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11.05 EUR
Schlechtester Trade: -27 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24.32 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.95 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
FxGrow-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.27 × 102
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
Neomarkets-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
ICMarketsSC-MT5
0.85 × 6598
Eightcap-Live
0.89 × 55
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
ICMarketsAU-Live
1.32 × 248
Exness-MT5Real8
1.40 × 516
BlueberryMarkets-Live
1.77 × 247
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
VantageInternational-Live 3
1.89 × 28
StriforLtd-Live
2.00 × 1
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
noch 114 ...
Keine Bewertungen
2026.01.19 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
