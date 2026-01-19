- Incremento
Total de Trades:
28
Transacciones Rentables:
18 (64.28%)
Transacciones Irrentables:
10 (35.71%)
Mejor transacción:
11.05 EUR
Peor transacción:
-26.59 EUR
Beneficio Bruto:
78.69 EUR (2 967 pips)
Pérdidas Brutas:
-77.19 EUR (3 426 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (24.32 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
27.79 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
1.84%
Carga máxima del depósito:
7.55%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
0.04
Transacciones Largas:
11 (39.29%)
Transacciones Cortas:
17 (60.71%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.05 EUR
Beneficio medio:
4.37 EUR
Pérdidas medias:
-7.72 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-16.95 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-33.57 EUR (2)
Crecimiento al mes:
0.12%
Trading algorítmico:
46%
Reducción de balance:
Absoluto:
17.34 EUR
Máxima:
34.68 EUR (2.64%)
Reducción relativa:
De balance:
2.62% (34.32 EUR)
De fondos:
1.25% (16.20 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|AUDCAD
|3
|CADJPY
|3
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|USDJPY
|1
|GBPNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-11
|AUDCAD
|-12
|CADJPY
|5
|GBPAUD
|16
|USDCAD
|-4
|GBPCAD
|1
|USDCHF
|5
|AUDUSD
|8
|USDJPY
|-18
|GBPNZD
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-1
|AUDCAD
|-1.6K
|CADJPY
|117
|GBPAUD
|847
|USDCAD
|-138
|GBPCAD
|45
|USDCHF
|146
|AUDUSD
|281
|USDJPY
|-938
|GBPNZD
|783
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Mejor transacción: +11.05 EUR
Peor transacción: -27 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +24.32 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -16.95 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.27 × 102
|
VantageInternational-Live 13
|0.33 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
Neomarkets-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|0.85 × 6598
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
ICMarketsAU-Live
|1.32 × 248
|
Exness-MT5Real8
|1.40 × 516
|
BlueberryMarkets-Live
|1.77 × 247
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
VantageInternational-Live 3
|1.89 × 28
|
StriforLtd-Live
|2.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
0%
0
0
USD
USD
1.3K
EUR
EUR
2
46%
28
64%
2%
1.01
0.05
EUR
EUR
3%
1:500