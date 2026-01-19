SeñalesSecciones
Dawid Piotr Rylowicz

DPR Gold Scalper

Dawid Piotr Rylowicz
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
28
Transacciones Rentables:
18 (64.28%)
Transacciones Irrentables:
10 (35.71%)
Mejor transacción:
11.05 EUR
Peor transacción:
-26.59 EUR
Beneficio Bruto:
78.69 EUR (2 967 pips)
Pérdidas Brutas:
-77.19 EUR (3 426 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (24.32 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
27.79 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
1.84%
Carga máxima del depósito:
7.55%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
0.04
Transacciones Largas:
11 (39.29%)
Transacciones Cortas:
17 (60.71%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.05 EUR
Beneficio medio:
4.37 EUR
Pérdidas medias:
-7.72 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-16.95 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-33.57 EUR (2)
Crecimiento al mes:
0.12%
Trading algorítmico:
46%
Reducción de balance:
Absoluto:
17.34 EUR
Máxima:
34.68 EUR (2.64%)
Reducción relativa:
De balance:
2.62% (34.32 EUR)
De fondos:
1.25% (16.20 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 13
AUDCAD 3
CADJPY 3
GBPAUD 2
USDCAD 2
GBPCAD 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
USDJPY 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -11
AUDCAD -12
CADJPY 5
GBPAUD 16
USDCAD -4
GBPCAD 1
USDCHF 5
AUDUSD 8
USDJPY -18
GBPNZD 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -1
AUDCAD -1.6K
CADJPY 117
GBPAUD 847
USDCAD -138
GBPCAD 45
USDCHF 146
AUDUSD 281
USDJPY -938
GBPNZD 783
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +11.05 EUR
Peor transacción: -27 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +24.32 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -16.95 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
FxGrow-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.27 × 102
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
Neomarkets-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
ICMarketsSC-MT5
0.85 × 6598
Eightcap-Live
0.89 × 55
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
ICMarketsAU-Live
1.32 × 248
Exness-MT5Real8
1.40 × 516
BlueberryMarkets-Live
1.77 × 247
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
VantageInternational-Live 3
1.89 × 28
StriforLtd-Live
2.00 × 1
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
otros 114...
No hay comentarios
2026.01.19 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
DPR Gold Scalper
30 USD al mes
0%
0
0
USD
1.3K
EUR
2
46%
28
64%
2%
1.01
0.05
EUR
3%
1:500
Copiar

