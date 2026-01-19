- 자본
- 축소
트레이드:
30
이익 거래:
20 (66.66%)
손실 거래:
10 (33.33%)
최고의 거래:
11.05 EUR
최악의 거래:
-26.59 EUR
총 수익:
83.64 EUR (3 025 pips)
총 손실:
-77.91 EUR (3 426 pips)
연속 최대 이익:
7 (24.32 EUR)
연속 최대 이익:
27.79 EUR (6)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
1.84%
최대 입금량:
7.55%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
0.17
롱(주식매수):
12 (40.00%)
숏(주식차입매도):
18 (60.00%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.19 EUR
평균 이익:
4.18 EUR
평균 손실:
-7.79 EUR
연속 최대 손실:
4 (-16.95 EUR)
연속 최대 손실:
-33.57 EUR (2)
월별 성장률:
0.45%
Algo 트레이딩:
50%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
17.34 EUR
최대한의:
34.68 EUR (2.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.62% (34.32 EUR)
자본금별:
1.25% (16.20 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|AUDCAD
|3
|CADJPY
|3
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|USDJPY
|1
|GBPNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-6
|AUDCAD
|-12
|CADJPY
|5
|GBPAUD
|16
|USDCAD
|-4
|GBPCAD
|1
|USDCHF
|5
|AUDUSD
|8
|USDJPY
|-18
|GBPNZD
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|57
|AUDCAD
|-1.6K
|CADJPY
|117
|GBPAUD
|847
|USDCAD
|-138
|GBPCAD
|45
|USDCHF
|146
|AUDUSD
|281
|USDJPY
|-938
|GBPNZD
|783
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
최고의 거래: +11.05 EUR
최악의 거래: -27 EUR
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +24.32 EUR
연속 최대 손실: -16.95 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.27 × 102
|
VantageInternational-Live 13
|0.33 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
Neomarkets-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|0.85 × 6598
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
ICMarketsAU-Live
|1.32 × 248
|
Exness-MT5Real8
|1.40 × 516
|
BlueberryMarkets-Live
|1.77 × 247
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
VantageInternational-Live 3
|1.89 × 28
|
StriforLtd-Live
|2.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
0%
0
0
USD
USD
1.3K
EUR
EUR
2
50%
30
66%
2%
1.07
0.19
EUR
EUR
3%
1:500