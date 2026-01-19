シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / DPR Gold Scalper
Dawid Piotr Rylowicz

DPR Gold Scalper

Dawid Piotr Rylowicz
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
30
利益トレード:
20 (66.66%)
損失トレード:
10 (33.33%)
ベストトレード:
11.05 EUR
最悪のトレード:
-26.59 EUR
総利益:
83.64 EUR (3 025 pips)
総損失:
-77.91 EUR (3 426 pips)
最大連続の勝ち:
7 (24.32 EUR)
最大連続利益:
27.79 EUR (6)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
1.84%
最大入金額:
7.55%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
0.17
長いトレード:
12 (40.00%)
短いトレード:
18 (60.00%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.19 EUR
平均利益:
4.18 EUR
平均損失:
-7.79 EUR
最大連続の負け:
4 (-16.95 EUR)
最大連続損失:
-33.57 EUR (2)
月間成長:
0.45%
アルゴリズム取引:
50%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.34 EUR
最大の:
34.68 EUR (2.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.62% (34.32 EUR)
エクイティによる:
1.25% (16.20 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 15
AUDCAD 3
CADJPY 3
GBPAUD 2
USDCAD 2
GBPCAD 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
USDJPY 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -6
AUDCAD -12
CADJPY 5
GBPAUD 16
USDCAD -4
GBPCAD 1
USDCHF 5
AUDUSD 8
USDJPY -18
GBPNZD 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 57
AUDCAD -1.6K
CADJPY 117
GBPAUD 847
USDCAD -138
GBPCAD 45
USDCHF 146
AUDUSD 281
USDJPY -938
GBPNZD 783
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +11.05 EUR
最悪のトレード: -27 EUR
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +24.32 EUR
最大連続損失: -16.95 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
FxGrow-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.27 × 102
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
Neomarkets-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
ICMarketsSC-MT5
0.85 × 6598
Eightcap-Live
0.89 × 55
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
ICMarketsAU-Live
1.32 × 248
Exness-MT5Real8
1.40 × 516
BlueberryMarkets-Live
1.77 × 247
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
VantageInternational-Live 3
1.89 × 28
StriforLtd-Live
2.00 × 1
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
114 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.19 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
DPR Gold Scalper
30 USD/月
0%
0
0
USD
1.3K
EUR
2
50%
30
66%
2%
1.07
0.19
EUR
3%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください