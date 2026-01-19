- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
30
利益トレード:
20 (66.66%)
損失トレード:
10 (33.33%)
ベストトレード:
11.05 EUR
最悪のトレード:
-26.59 EUR
総利益:
83.64 EUR (3 025 pips)
総損失:
-77.91 EUR (3 426 pips)
最大連続の勝ち:
7 (24.32 EUR)
最大連続利益:
27.79 EUR (6)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
1.84%
最大入金額:
7.55%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
0.17
長いトレード:
12 (40.00%)
短いトレード:
18 (60.00%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.19 EUR
平均利益:
4.18 EUR
平均損失:
-7.79 EUR
最大連続の負け:
4 (-16.95 EUR)
最大連続損失:
-33.57 EUR (2)
月間成長:
0.45%
アルゴリズム取引:
50%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.34 EUR
最大の:
34.68 EUR (2.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.62% (34.32 EUR)
エクイティによる:
1.25% (16.20 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|AUDCAD
|3
|CADJPY
|3
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|USDJPY
|1
|GBPNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-6
|AUDCAD
|-12
|CADJPY
|5
|GBPAUD
|16
|USDCAD
|-4
|GBPCAD
|1
|USDCHF
|5
|AUDUSD
|8
|USDJPY
|-18
|GBPNZD
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|57
|AUDCAD
|-1.6K
|CADJPY
|117
|GBPAUD
|847
|USDCAD
|-138
|GBPCAD
|45
|USDCHF
|146
|AUDUSD
|281
|USDJPY
|-938
|GBPNZD
|783
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.05 EUR
最悪のトレード: -27 EUR
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +24.32 EUR
最大連続損失: -16.95 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.27 × 102
|
VantageInternational-Live 13
|0.33 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
Neomarkets-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|0.85 × 6598
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
ICMarketsAU-Live
|1.32 × 248
|
Exness-MT5Real8
|1.40 × 516
|
BlueberryMarkets-Live
|1.77 × 247
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
VantageInternational-Live 3
|1.89 × 28
|
StriforLtd-Live
|2.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
114 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
1.3K
EUR
EUR
2
50%
30
66%
2%
1.07
0.19
EUR
EUR
3%
1:500