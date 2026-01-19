СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / DPR Gold Scalper
Dawid Piotr Rylowicz

DPR Gold Scalper

Dawid Piotr Rylowicz
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
20 (66.66%)
Убыточных трейдов:
10 (33.33%)
Лучший трейд:
11.05 EUR
Худший трейд:
-26.59 EUR
Общая прибыль:
83.64 EUR (3 025 pips)
Общий убыток:
-77.91 EUR (3 426 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (24.32 EUR)
Макс. прибыль в серии:
27.79 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
1.84%
Макс. загрузка депозита:
7.55%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
0.17
Длинных трейдов:
12 (40.00%)
Коротких трейдов:
18 (60.00%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.19 EUR
Средняя прибыль:
4.18 EUR
Средний убыток:
-7.79 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-16.95 EUR)
Макс. убыток в серии:
-33.57 EUR (2)
Прирост в месяц:
0.45%
Алготрейдинг:
50%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.34 EUR
Максимальная:
34.68 EUR (2.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.62% (34.32 EUR)
По эквити:
1.25% (16.20 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 15
AUDCAD 3
CADJPY 3
GBPAUD 2
USDCAD 2
GBPCAD 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
USDJPY 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -6
AUDCAD -12
CADJPY 5
GBPAUD 16
USDCAD -4
GBPCAD 1
USDCHF 5
AUDUSD 8
USDJPY -18
GBPNZD 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 57
AUDCAD -1.6K
CADJPY 117
GBPAUD 847
USDCAD -138
GBPCAD 45
USDCHF 146
AUDUSD 281
USDJPY -938
GBPNZD 783
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.05 EUR
Худший трейд: -27 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +24.32 EUR
Макс. убыток в серии: -16.95 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
FxGrow-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.27 × 102
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
Neomarkets-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
ICMarketsSC-MT5
0.85 × 6598
Eightcap-Live
0.89 × 55
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
ICMarketsAU-Live
1.32 × 248
Exness-MT5Real8
1.40 × 516
BlueberryMarkets-Live
1.77 × 247
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
VantageInternational-Live 3
1.89 × 28
StriforLtd-Live
2.00 × 1
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
еще 114...
Нет отзывов
2026.01.19 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DPR Gold Scalper
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
1.3K
EUR
2
50%
30
66%
2%
1.07
0.19
EUR
3%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.