- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
20 (66.66%)
Убыточных трейдов:
10 (33.33%)
Лучший трейд:
11.05 EUR
Худший трейд:
-26.59 EUR
Общая прибыль:
83.64 EUR (3 025 pips)
Общий убыток:
-77.91 EUR (3 426 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (24.32 EUR)
Макс. прибыль в серии:
27.79 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
1.84%
Макс. загрузка депозита:
7.55%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
0.17
Длинных трейдов:
12 (40.00%)
Коротких трейдов:
18 (60.00%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.19 EUR
Средняя прибыль:
4.18 EUR
Средний убыток:
-7.79 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-16.95 EUR)
Макс. убыток в серии:
-33.57 EUR (2)
Прирост в месяц:
0.45%
Алготрейдинг:
50%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.34 EUR
Максимальная:
34.68 EUR (2.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.62% (34.32 EUR)
По эквити:
1.25% (16.20 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|AUDCAD
|3
|CADJPY
|3
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|USDJPY
|1
|GBPNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-6
|AUDCAD
|-12
|CADJPY
|5
|GBPAUD
|16
|USDCAD
|-4
|GBPCAD
|1
|USDCHF
|5
|AUDUSD
|8
|USDJPY
|-18
|GBPNZD
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|57
|AUDCAD
|-1.6K
|CADJPY
|117
|GBPAUD
|847
|USDCAD
|-138
|GBPCAD
|45
|USDCHF
|146
|AUDUSD
|281
|USDJPY
|-938
|GBPNZD
|783
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.05 EUR
Худший трейд: -27 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +24.32 EUR
Макс. убыток в серии: -16.95 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.27 × 102
|
VantageInternational-Live 13
|0.33 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
Neomarkets-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|0.85 × 6598
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
ICMarketsAU-Live
|1.32 × 248
|
Exness-MT5Real8
|1.40 × 516
|
BlueberryMarkets-Live
|1.77 × 247
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
VantageInternational-Live 3
|1.89 × 28
|
StriforLtd-Live
|2.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
еще 114...
Нет отзывов
