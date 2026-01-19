- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
19 (65.51%)
Loss Trade:
10 (34.48%)
Best Trade:
11.05 EUR
Worst Trade:
-26.59 EUR
Profitto lordo:
82.20 EUR (3 007 pips)
Perdita lorda:
-77.55 EUR (3 426 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (24.32 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
27.79 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
1.84%
Massimo carico di deposito:
7.55%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
12 (41.38%)
Short Trade:
17 (58.62%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.16 EUR
Profitto medio:
4.33 EUR
Perdita media:
-7.76 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-16.95 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-33.57 EUR (2)
Crescita mensile:
0.36%
Algo trading:
48%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.34 EUR
Massimale:
34.68 EUR (2.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.62% (34.32 EUR)
Per equità:
1.25% (16.20 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|AUDCAD
|3
|CADJPY
|3
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|USDJPY
|1
|GBPNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-8
|AUDCAD
|-12
|CADJPY
|5
|GBPAUD
|16
|USDCAD
|-4
|GBPCAD
|1
|USDCHF
|5
|AUDUSD
|8
|USDJPY
|-18
|GBPNZD
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|39
|AUDCAD
|-1.6K
|CADJPY
|117
|GBPAUD
|847
|USDCAD
|-138
|GBPCAD
|45
|USDCHF
|146
|AUDUSD
|281
|USDJPY
|-938
|GBPNZD
|783
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.05 EUR
Worst Trade: -27 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +24.32 EUR
Massima perdita consecutiva: -16.95 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.27 × 102
|
VantageInternational-Live 13
|0.33 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
Neomarkets-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|0.85 × 6598
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
ICMarketsAU-Live
|1.32 × 248
|
Exness-MT5Real8
|1.40 × 516
|
BlueberryMarkets-Live
|1.77 × 247
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
VantageInternational-Live 3
|1.89 × 28
|
StriforLtd-Live
|2.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
114 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
1.3K
EUR
EUR
2
48%
29
65%
2%
1.05
0.16
EUR
EUR
3%
1:500