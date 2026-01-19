SegnaliSezioni
DPR Gold Scalper
Dawid Piotr Rylowicz

DPR Gold Scalper

Dawid Piotr Rylowicz
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
19 (65.51%)
Loss Trade:
10 (34.48%)
Best Trade:
11.05 EUR
Worst Trade:
-26.59 EUR
Profitto lordo:
82.20 EUR (3 007 pips)
Perdita lorda:
-77.55 EUR (3 426 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (24.32 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
27.79 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
1.84%
Massimo carico di deposito:
7.55%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
12 (41.38%)
Short Trade:
17 (58.62%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.16 EUR
Profitto medio:
4.33 EUR
Perdita media:
-7.76 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-16.95 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-33.57 EUR (2)
Crescita mensile:
0.36%
Algo trading:
48%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.34 EUR
Massimale:
34.68 EUR (2.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.62% (34.32 EUR)
Per equità:
1.25% (16.20 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 14
AUDCAD 3
CADJPY 3
GBPAUD 2
USDCAD 2
GBPCAD 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
USDJPY 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -8
AUDCAD -12
CADJPY 5
GBPAUD 16
USDCAD -4
GBPCAD 1
USDCHF 5
AUDUSD 8
USDJPY -18
GBPNZD 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 39
AUDCAD -1.6K
CADJPY 117
GBPAUD 847
USDCAD -138
GBPCAD 45
USDCHF 146
AUDUSD 281
USDJPY -938
GBPNZD 783
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.05 EUR
Worst Trade: -27 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +24.32 EUR
Massima perdita consecutiva: -16.95 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
FxGrow-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.27 × 102
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
Neomarkets-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
ICMarketsSC-MT5
0.85 × 6598
Eightcap-Live
0.89 × 55
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
ICMarketsAU-Live
1.32 × 248
Exness-MT5Real8
1.40 × 516
BlueberryMarkets-Live
1.77 × 247
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
VantageInternational-Live 3
1.89 × 28
StriforLtd-Live
2.00 × 1
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
114 più
Non ci sono recensioni
2026.01.19 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DPR Gold Scalper
30USD al mese
0%
0
0
USD
1.3K
EUR
2
48%
29
65%
2%
1.05
0.16
EUR
3%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L'abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.