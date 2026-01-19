- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
30
Negociações com lucro:
20 (66.66%)
Negociações com perda:
10 (33.33%)
Melhor negociação:
11.05 EUR
Pior negociação:
-26.59 EUR
Lucro bruto:
83.64 EUR (3 025 pips)
Perda bruta:
-77.91 EUR (3 426 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (24.32 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
27.79 EUR (6)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
1.84%
Depósito máximo carregado:
7.55%
Último negócio:
27 minutos atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
0.17
Negociações longas:
12 (40.00%)
Negociações curtas:
18 (60.00%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.19 EUR
Lucro médio:
4.18 EUR
Perda média:
-7.79 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-16.95 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-33.57 EUR (2)
Crescimento mensal:
0.45%
Algotrading:
50%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.34 EUR
Máximo:
34.68 EUR (2.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.62% (34.32 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.25% (16.20 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|AUDCAD
|3
|CADJPY
|3
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|USDJPY
|1
|GBPNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-6
|AUDCAD
|-12
|CADJPY
|5
|GBPAUD
|16
|USDCAD
|-4
|GBPCAD
|1
|USDCHF
|5
|AUDUSD
|8
|USDJPY
|-18
|GBPNZD
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|57
|AUDCAD
|-1.6K
|CADJPY
|117
|GBPAUD
|847
|USDCAD
|-138
|GBPCAD
|45
|USDCHF
|146
|AUDUSD
|281
|USDJPY
|-938
|GBPNZD
|783
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.05 EUR
Pior negociação: -27 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +24.32 EUR
Máxima perda consecutiva: -16.95 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.27 × 102
|
VantageInternational-Live 13
|0.33 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
Neomarkets-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|0.85 × 6598
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
ICMarketsAU-Live
|1.32 × 248
|
Exness-MT5Real8
|1.40 × 516
|
BlueberryMarkets-Live
|1.77 × 247
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
VantageInternational-Live 3
|1.89 × 28
|
StriforLtd-Live
|2.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
