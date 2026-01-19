SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / DPR Gold Scalper
Dawid Piotr Rylowicz

DPR Gold Scalper

Dawid Piotr Rylowicz
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
30
Negociações com lucro:
20 (66.66%)
Negociações com perda:
10 (33.33%)
Melhor negociação:
11.05 EUR
Pior negociação:
-26.59 EUR
Lucro bruto:
83.64 EUR (3 025 pips)
Perda bruta:
-77.91 EUR (3 426 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (24.32 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
27.79 EUR (6)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
1.84%
Depósito máximo carregado:
7.55%
Último negócio:
27 minutos atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
0.17
Negociações longas:
12 (40.00%)
Negociações curtas:
18 (60.00%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.19 EUR
Lucro médio:
4.18 EUR
Perda média:
-7.79 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-16.95 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-33.57 EUR (2)
Crescimento mensal:
0.45%
Algotrading:
50%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.34 EUR
Máximo:
34.68 EUR (2.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.62% (34.32 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.25% (16.20 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 15
AUDCAD 3
CADJPY 3
GBPAUD 2
USDCAD 2
GBPCAD 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
USDJPY 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -6
AUDCAD -12
CADJPY 5
GBPAUD 16
USDCAD -4
GBPCAD 1
USDCHF 5
AUDUSD 8
USDJPY -18
GBPNZD 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 57
AUDCAD -1.6K
CADJPY 117
GBPAUD 847
USDCAD -138
GBPCAD 45
USDCHF 146
AUDUSD 281
USDJPY -938
GBPNZD 783
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11.05 EUR
Pior negociação: -27 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +24.32 EUR
Máxima perda consecutiva: -16.95 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
FxGrow-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.27 × 102
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
Neomarkets-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
ICMarketsSC-MT5
0.85 × 6598
Eightcap-Live
0.89 × 55
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
ICMarketsAU-Live
1.32 × 248
Exness-MT5Real8
1.40 × 516
BlueberryMarkets-Live
1.77 × 247
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
VantageInternational-Live 3
1.89 × 28
StriforLtd-Live
2.00 × 1
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
114 mais ...
Sem comentários
2026.01.19 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.