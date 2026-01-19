- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
82
Kârla kapanan işlemler:
56 (68.29%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (31.71%)
En iyi işlem:
35.98 USD
En kötü işlem:
-9.55 USD
Brüt kâr:
131.34 USD (11 487 pips)
Brüt zarar:
-50.66 USD (4 417 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (12.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.98 USD (1)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.06%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
89
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
8.45
Alış işlemleri:
65 (79.27%)
Satış işlemleri:
17 (20.73%)
Kâr faktörü:
2.59
Beklenen getiri:
0.98 USD
Ortalama kâr:
2.35 USD
Ortalama zarar:
-1.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-8.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.55 USD (1)
Aylık büyüme:
22.73%
Algo alım-satım:
29%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.55 USD (2.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.34% (8.98 USD)
Varlığa göre:
30.45% (131.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|81
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35.98 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +12.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
FXCL-Main2
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
Darwinex-Live
|0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
Imperatum-Real
|0.00 × 1
Tickmill-Live
|0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
JFD-Live02
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
Pepperstone-01
|1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
23%
0
0
USD
USD
436
USD
USD
1
29%
82
68%
100%
2.59
0.98
USD
USD
30%
1:500