트레이드:
83
이익 거래:
57 (68.67%)
손실 거래:
26 (31.33%)
최고의 거래:
35.98 USD
최악의 거래:
-9.55 USD
총 수익:
133.47 USD (11 705 pips)
총 손실:
-50.66 USD (4 417 pips)
연속 최대 이익:
8 (12.69 USD)
연속 최대 이익:
35.98 USD (1)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.06%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
90
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
8.67
롱(주식매수):
66 (79.52%)
숏(주식차입매도):
17 (20.48%)
수익 요인:
2.63
기대수익:
1.00 USD
평균 이익:
2.34 USD
평균 손실:
-1.95 USD
연속 최대 손실:
5 (-8.98 USD)
연속 최대 손실:
-9.55 USD (1)
월별 성장률:
23.33%
Algo 트레이딩:
28%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
9.55 USD (2.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.34% (8.98 USD)
자본금별:
30.45% (131.84 USD)
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|83
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|7.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
리뷰 없음
