- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
83
利益トレード:
57 (68.67%)
損失トレード:
26 (31.33%)
ベストトレード:
35.98 USD
最悪のトレード:
-9.55 USD
総利益:
133.47 USD (11 705 pips)
総損失:
-50.66 USD (4 417 pips)
最大連続の勝ち:
8 (12.69 USD)
最大連続利益:
35.98 USD (1)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.06%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
90
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
8.67
長いトレード:
66 (79.52%)
短いトレード:
17 (20.48%)
プロフィットファクター:
2.63
期待されたペイオフ:
1.00 USD
平均利益:
2.34 USD
平均損失:
-1.95 USD
最大連続の負け:
5 (-8.98 USD)
最大連続損失:
-9.55 USD (1)
月間成長:
23.33%
アルゴリズム取引:
28%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
9.55 USD (2.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.34% (8.98 USD)
エクイティによる:
30.45% (131.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|83
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|7.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +35.98 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +12.69 USD
最大連続損失: -8.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
60 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
23%
0
0
USD
USD
438
USD
USD
1
28%
83
68%
100%
2.63
1.00
USD
USD
30%
1:500