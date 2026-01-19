- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
82
Negociações com lucro:
56 (68.29%)
Negociações com perda:
26 (31.71%)
Melhor negociação:
35.98 USD
Pior negociação:
-9.55 USD
Lucro bruto:
131.34 USD (11 487 pips)
Perda bruta:
-50.66 USD (4 417 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (12.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
35.98 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.06%
Último negócio:
2 minutos atrás
Negociações por semana:
90
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
8.45
Negociações longas:
65 (79.27%)
Negociações curtas:
17 (20.73%)
Fator de lucro:
2.59
Valor esperado:
0.98 USD
Lucro médio:
2.35 USD
Perda média:
-1.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-8.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.55 USD (1)
Crescimento mensal:
22.73%
Algotrading:
29%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
9.55 USD (2.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.34% (8.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
30.45% (131.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|81
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +35.98 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +12.69 USD
Máxima perda consecutiva: -8.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
23%
0
0
USD
USD
436
USD
USD
1
29%
82
68%
100%
2.59
0.98
USD
USD
30%
1:500