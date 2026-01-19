- Прирост
Всего трейдов:
83
Прибыльных трейдов:
57 (68.67%)
Убыточных трейдов:
26 (31.33%)
Лучший трейд:
35.98 USD
Худший трейд:
-9.55 USD
Общая прибыль:
133.47 USD (11 705 pips)
Общий убыток:
-50.66 USD (4 417 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (12.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.98 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.06%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
90
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
8.67
Длинных трейдов:
66 (79.52%)
Коротких трейдов:
17 (20.48%)
Профит фактор:
2.63
Мат. ожидание:
1.00 USD
Средняя прибыль:
2.34 USD
Средний убыток:
-1.95 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-8.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.55 USD (1)
Прирост в месяц:
23.33%
Алготрейдинг:
28%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9.55 USD (2.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.34% (8.98 USD)
По эквити:
30.45% (131.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|83
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|7.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +35.98 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +12.69 USD
Макс. убыток в серии: -8.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
Нет отзывов
