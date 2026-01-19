- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
82
Profit Trade:
56 (68.29%)
Loss Trade:
26 (31.71%)
Best Trade:
35.98 USD
Worst Trade:
-9.55 USD
Profitto lordo:
131.34 USD (11 487 pips)
Perdita lorda:
-50.66 USD (4 417 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (12.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.98 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.06%
Ultimo trade:
60 minuti fa
Trade a settimana:
89
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
8.45
Long Trade:
65 (79.27%)
Short Trade:
17 (20.73%)
Fattore di profitto:
2.59
Profitto previsto:
0.98 USD
Profitto medio:
2.35 USD
Perdita media:
-1.95 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-8.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.55 USD (1)
Crescita mensile:
22.73%
Algo trading:
29%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.55 USD (2.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.34% (8.98 USD)
Per equità:
30.45% (131.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|81
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.98 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.69 USD
Massima perdita consecutiva: -8.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
Non ci sono recensioni
