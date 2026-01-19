- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
83
盈利交易:
57 (68.67%)
亏损交易:
26 (31.33%)
最好交易:
35.98 USD
最差交易:
-9.55 USD
毛利:
133.47 USD (11 705 pips)
毛利亏损:
-50.66 USD (4 417 pips)
最大连续赢利:
8 (12.69 USD)
最大连续盈利:
35.98 USD (1)
夏普比率:
0.22
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.06%
最近交易:
49 几分钟前
每周交易:
90
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
8.67
长期交易:
66 (79.52%)
短期交易:
17 (20.48%)
利润因子:
2.63
预期回报:
1.00 USD
平均利润:
2.34 USD
平均损失:
-1.95 USD
最大连续失误:
5 (-8.98 USD)
最大连续亏损:
-9.55 USD (1)
每月增长:
23.33%
算法交易:
28%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9.55 USD (2.20%)
相对跌幅:
结余:
2.34% (8.98 USD)
净值:
30.45% (131.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|83
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +35.98 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +12.69 USD
最大连续亏损: -8.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
23%
0
0
USD
USD
438
USD
USD
1
28%
83
68%
100%
2.63
1.00
USD
USD
30%
1:500