SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AI TehPocci for Gold
M YUSUF EFFENDY

AI TehPocci for Gold

M YUSUF EFFENDY
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 23%
Tickmill-Live02
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
83
Gewinntrades:
57 (68.67%)
Verlusttrades:
26 (31.33%)
Bester Trade:
35.98 USD
Schlechtester Trade:
-9.55 USD
Bruttoprofit:
133.47 USD (11 705 pips)
Bruttoverlust:
-50.66 USD (4 417 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (12.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
35.98 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.06%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
90
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
8.67
Long-Positionen:
66 (79.52%)
Short-Positionen:
17 (20.48%)
Profit-Faktor:
2.63
Mathematische Gewinnerwartung:
1.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-8.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.55 USD (1)
Wachstum pro Monat :
23.33%
Algo-Trading:
28%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
9.55 USD (2.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.34% (8.98 USD)
Kapital:
30.45% (131.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 83
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 83
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 7.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +35.98 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.98 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
noch 60 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.19 16:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.19 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AI TehPocci for Gold
30 USD pro Monat
23%
0
0
USD
438
USD
1
28%
83
68%
100%
2.63
1.00
USD
30%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.