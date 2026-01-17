- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
52 (78.78%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (21.21%)
En iyi işlem:
22.27 USD
En kötü işlem:
-32.61 USD
Brüt kâr:
230.94 USD (230 855 pips)
Brüt zarar:
-142.96 USD (142 944 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (77.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
77.31 USD (16)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
6.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
1.00
Alış işlemleri:
41 (62.12%)
Satış işlemleri:
25 (37.88%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
1.33 USD
Ortalama kâr:
4.44 USD
Ortalama zarar:
-10.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-87.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-87.63 USD (4)
Aylık büyüme:
29.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
47.14 USD
Maksimum:
87.63 USD (25.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.38% (9.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|88
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|88K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.27 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +77.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -87.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|3.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|76.00 × 1
Hallo i'm ridho from indonesia
