SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Hadza min fadli robb
Ridho Khairian Noor

Hadza min fadli robb

Ridho Khairian Noor
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
52 (78.78%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (21.21%)
En iyi işlem:
22.27 USD
En kötü işlem:
-32.61 USD
Brüt kâr:
230.94 USD (230 855 pips)
Brüt zarar:
-142.96 USD (142 944 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (77.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
77.31 USD (16)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
6.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
1.00
Alış işlemleri:
41 (62.12%)
Satış işlemleri:
25 (37.88%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
1.33 USD
Ortalama kâr:
4.44 USD
Ortalama zarar:
-10.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-87.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-87.63 USD (4)
Aylık büyüme:
29.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
47.14 USD
Maksimum:
87.63 USD (25.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.38% (9.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 88
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 88K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.27 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +77.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -87.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
Exness-MT5Real11
3.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
76.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Hallo i'm ridho from indonesia
İnceleme yok
2026.01.17 17:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 17:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol