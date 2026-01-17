- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
66
利益トレード:
52 (78.78%)
損失トレード:
14 (21.21%)
ベストトレード:
22.27 USD
最悪のトレード:
-32.61 USD
総利益:
230.94 USD (230 855 pips)
総損失:
-142.96 USD (142 944 pips)
最大連続の勝ち:
16 (77.31 USD)
最大連続利益:
77.31 USD (16)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
6.06%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
67
平均保有時間:
55 分
リカバリーファクター:
1.00
長いトレード:
41 (62.12%)
短いトレード:
25 (37.88%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
1.33 USD
平均利益:
4.44 USD
平均損失:
-10.21 USD
最大連続の負け:
4 (-87.63 USD)
最大連続損失:
-87.63 USD (4)
月間成長:
29.33%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
47.14 USD
最大の:
87.63 USD (25.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
2.38% (9.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|88
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|88K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +22.27 USD
最悪のトレード: -33 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +77.31 USD
最大連続損失: -87.63 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|3.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|76.00 × 1
