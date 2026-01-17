SignaleKategorien
Ridho Khairian Noor

Hadza min fadli robb

Ridho Khairian Noor
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
66
Gewinntrades:
52 (78.78%)
Verlusttrades:
14 (21.21%)
Bester Trade:
22.27 USD
Schlechtester Trade:
-32.61 USD
Bruttoprofit:
230.94 USD (230 855 pips)
Bruttoverlust:
-142.96 USD (142 944 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (77.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
77.31 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
6.06%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
67
Durchschn. Haltezeit:
55 Minuten
Erholungsfaktor:
1.00
Long-Positionen:
41 (62.12%)
Short-Positionen:
25 (37.88%)
Profit-Faktor:
1.62
Mathematische Gewinnerwartung:
1.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.21 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-87.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-87.63 USD (4)
Wachstum pro Monat :
29.33%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
47.14 USD
Maximaler:
87.63 USD (25.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
2.38% (9.22 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 88
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 88K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
Exness-MT5Real11
3.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
76.00 × 1
Hallo i'm ridho from indonesia
Keine Bewertungen
2026.01.17 17:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 17:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
