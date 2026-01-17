- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
66
Gewinntrades:
52 (78.78%)
Verlusttrades:
14 (21.21%)
Bester Trade:
22.27 USD
Schlechtester Trade:
-32.61 USD
Bruttoprofit:
230.94 USD (230 855 pips)
Bruttoverlust:
-142.96 USD (142 944 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (77.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
77.31 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
6.06%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
67
Durchschn. Haltezeit:
55 Minuten
Erholungsfaktor:
1.00
Long-Positionen:
41 (62.12%)
Short-Positionen:
25 (37.88%)
Profit-Faktor:
1.62
Mathematische Gewinnerwartung:
1.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.21 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-87.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-87.63 USD (4)
Wachstum pro Monat :
29.33%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
47.14 USD
Maximaler:
87.63 USD (25.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
2.38% (9.22 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|88
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|88K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +22.27 USD
Schlechtester Trade: -33 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +77.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -87.63 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|3.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|76.00 × 1
Hallo i'm ridho from indonesia
Keine Bewertungen