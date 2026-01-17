- Incremento
Total de Trades:
66
Transacciones Rentables:
52 (78.78%)
Transacciones Irrentables:
14 (21.21%)
Mejor transacción:
22.27 USD
Peor transacción:
-32.61 USD
Beneficio Bruto:
230.94 USD (230 855 pips)
Pérdidas Brutas:
-142.96 USD (142 944 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (77.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
77.31 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
6.06%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
67
Tiempo medio de espera:
55 minutos
Factor de Recuperación:
1.00
Transacciones Largas:
41 (62.12%)
Transacciones Cortas:
25 (37.88%)
Factor de Beneficio:
1.62
Beneficio Esperado:
1.33 USD
Beneficio medio:
4.44 USD
Pérdidas medias:
-10.21 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-87.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-87.63 USD (4)
Crecimiento al mes:
29.33%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
47.14 USD
Máxima:
87.63 USD (25.74%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
2.38% (9.22 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|88
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|88K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Mejor transacción: +22.27 USD
Peor transacción: -33 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +77.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -87.63 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|3.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|76.00 × 1
