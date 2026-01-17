SeñalesSecciones
Ridho Khairian Noor

Hadza min fadli robb

Ridho Khairian Noor
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
66
Transacciones Rentables:
52 (78.78%)
Transacciones Irrentables:
14 (21.21%)
Mejor transacción:
22.27 USD
Peor transacción:
-32.61 USD
Beneficio Bruto:
230.94 USD (230 855 pips)
Pérdidas Brutas:
-142.96 USD (142 944 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (77.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
77.31 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
6.06%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
67
Tiempo medio de espera:
55 minutos
Factor de Recuperación:
1.00
Transacciones Largas:
41 (62.12%)
Transacciones Cortas:
25 (37.88%)
Factor de Beneficio:
1.62
Beneficio Esperado:
1.33 USD
Beneficio medio:
4.44 USD
Pérdidas medias:
-10.21 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-87.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-87.63 USD (4)
Crecimiento al mes:
29.33%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
47.14 USD
Máxima:
87.63 USD (25.74%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
2.38% (9.22 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 88
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 88K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
Exness-MT5Real11
3.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
76.00 × 1
Hallo i'm ridho from indonesia
No hay comentarios
2026.01.17 17:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 17:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
