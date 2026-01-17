- Прирост
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
52 (78.78%)
Убыточных трейдов:
14 (21.21%)
Лучший трейд:
22.27 USD
Худший трейд:
-32.61 USD
Общая прибыль:
230.94 USD (230 855 pips)
Общий убыток:
-142.96 USD (142 944 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (77.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
77.31 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
6.06%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
67
Ср. время удержания:
55 минут
Фактор восстановления:
1.00
Длинных трейдов:
41 (62.12%)
Коротких трейдов:
25 (37.88%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
1.33 USD
Средняя прибыль:
4.44 USD
Средний убыток:
-10.21 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-87.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.63 USD (4)
Прирост в месяц:
29.33%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
47.14 USD
Максимальная:
87.63 USD (25.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
2.38% (9.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|88
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|88K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|3.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|76.00 × 1
Hallo i'm ridho from indonesia
Нет отзывов