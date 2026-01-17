СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Hadza min fadli robb
Ridho Khairian Noor

Hadza min fadli robb

Ridho Khairian Noor
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
52 (78.78%)
Убыточных трейдов:
14 (21.21%)
Лучший трейд:
22.27 USD
Худший трейд:
-32.61 USD
Общая прибыль:
230.94 USD (230 855 pips)
Общий убыток:
-142.96 USD (142 944 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (77.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
77.31 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
6.06%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
67
Ср. время удержания:
55 минут
Фактор восстановления:
1.00
Длинных трейдов:
41 (62.12%)
Коротких трейдов:
25 (37.88%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
1.33 USD
Средняя прибыль:
4.44 USD
Средний убыток:
-10.21 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-87.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.63 USD (4)
Прирост в месяц:
29.33%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
47.14 USD
Максимальная:
87.63 USD (25.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
2.38% (9.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 88
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 88K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22.27 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +77.31 USD
Макс. убыток в серии: -87.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
Exness-MT5Real11
3.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
76.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Hallo i'm ridho from indonesia
Нет отзывов
2026.01.17 17:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 17:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика