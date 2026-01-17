- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
52 (78.78%)
Loss Trade:
14 (21.21%)
Best Trade:
22.27 USD
Worst Trade:
-32.61 USD
Profitto lordo:
230.94 USD (230 855 pips)
Perdita lorda:
-142.96 USD (142 944 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (77.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
77.31 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
6.06%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
1.00
Long Trade:
41 (62.12%)
Short Trade:
25 (37.88%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
1.33 USD
Profitto medio:
4.44 USD
Perdita media:
-10.21 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-87.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-87.63 USD (4)
Crescita mensile:
29.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
47.14 USD
Massimale:
87.63 USD (25.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.38% (9.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|88
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|88K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.27 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +77.31 USD
Massima perdita consecutiva: -87.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|3.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|76.00 × 1
Hallo i'm ridho from indonesia
Non ci sono recensioni