Segnali / MetaTrader 5 / Hadza min fadli robb
Ridho Khairian Noor

Hadza min fadli robb

Ridho Khairian Noor
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
52 (78.78%)
Loss Trade:
14 (21.21%)
Best Trade:
22.27 USD
Worst Trade:
-32.61 USD
Profitto lordo:
230.94 USD (230 855 pips)
Perdita lorda:
-142.96 USD (142 944 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (77.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
77.31 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
6.06%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
1.00
Long Trade:
41 (62.12%)
Short Trade:
25 (37.88%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
1.33 USD
Profitto medio:
4.44 USD
Perdita media:
-10.21 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-87.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-87.63 USD (4)
Crescita mensile:
29.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
47.14 USD
Massimale:
87.63 USD (25.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.38% (9.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 88
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 88K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.27 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +77.31 USD
Massima perdita consecutiva: -87.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
Exness-MT5Real11
3.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
76.00 × 1
Hallo i'm ridho from indonesia
2026.01.17 17:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 17:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
