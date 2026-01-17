- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
66
盈利交易:
52 (78.78%)
亏损交易:
14 (21.21%)
最好交易:
22.27 USD
最差交易:
-32.61 USD
毛利:
230.94 USD (230 855 pips)
毛利亏损:
-142.96 USD (142 944 pips)
最大连续赢利:
16 (77.31 USD)
最大连续盈利:
77.31 USD (16)
夏普比率:
0.16
交易活动:
n/a
最大入金加载:
6.06%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
67
平均持有时间:
55 分钟
采收率:
1.00
长期交易:
41 (62.12%)
短期交易:
25 (37.88%)
利润因子:
1.62
预期回报:
1.33 USD
平均利润:
4.44 USD
平均损失:
-10.21 USD
最大连续失误:
4 (-87.63 USD)
最大连续亏损:
-87.63 USD (4)
每月增长:
29.33%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
47.14 USD
最大值:
87.63 USD (25.74%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
2.38% (9.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|88
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|88K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.27 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +77.31 USD
最大连续亏损: -87.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|3.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|76.00 × 1
