- 자본
- 축소
트레이드:
66
이익 거래:
52 (78.78%)
손실 거래:
14 (21.21%)
최고의 거래:
22.27 USD
최악의 거래:
-32.61 USD
총 수익:
230.94 USD (230 855 pips)
총 손실:
-142.96 USD (142 944 pips)
연속 최대 이익:
16 (77.31 USD)
연속 최대 이익:
77.31 USD (16)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
6.06%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
67
평균 유지 시간:
55 분
회복 요인:
1.00
롱(주식매수):
41 (62.12%)
숏(주식차입매도):
25 (37.88%)
수익 요인:
1.62
기대수익:
1.33 USD
평균 이익:
4.44 USD
평균 손실:
-10.21 USD
연속 최대 손실:
4 (-87.63 USD)
연속 최대 손실:
-87.63 USD (4)
월별 성장률:
29.33%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
47.14 USD
최대한의:
87.63 USD (25.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
2.38% (9.22 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|88
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|88K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|3.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|76.00 × 1
Hallo i'm ridho from indonesia
리뷰 없음