시그널 / MetaTrader 5 / Hadza min fadli robb
Ridho Khairian Noor

Hadza min fadli robb

Ridho Khairian Noor
0 리뷰
1
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
66
이익 거래:
52 (78.78%)
손실 거래:
14 (21.21%)
최고의 거래:
22.27 USD
최악의 거래:
-32.61 USD
총 수익:
230.94 USD (230 855 pips)
총 손실:
-142.96 USD (142 944 pips)
연속 최대 이익:
16 (77.31 USD)
연속 최대 이익:
77.31 USD (16)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
6.06%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
67
평균 유지 시간:
55 분
회복 요인:
1.00
롱(주식매수):
41 (62.12%)
숏(주식차입매도):
25 (37.88%)
수익 요인:
1.62
기대수익:
1.33 USD
평균 이익:
4.44 USD
평균 손실:
-10.21 USD
연속 최대 손실:
4 (-87.63 USD)
연속 최대 손실:
-87.63 USD (4)
월별 성장률:
29.33%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
47.14 USD
최대한의:
87.63 USD (25.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
2.38% (9.22 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 88
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 88K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +22.27 USD
최악의 거래: -33 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +77.31 USD
연속 최대 손실: -87.63 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
Exness-MT5Real11
3.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
76.00 × 1
Hallo i'm ridho from indonesia
2026.01.17 17:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 17:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
