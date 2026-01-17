- Crescimento
Negociações:
66
Negociações com lucro:
52 (78.78%)
Negociações com perda:
14 (21.21%)
Melhor negociação:
22.27 USD
Pior negociação:
-32.61 USD
Lucro bruto:
230.94 USD (230 855 pips)
Perda bruta:
-142.96 USD (142 944 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (77.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
77.31 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
6.06%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
67
Tempo médio de espera:
55 minutos
Fator de recuperação:
1.00
Negociações longas:
41 (62.12%)
Negociações curtas:
25 (37.88%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
1.33 USD
Lucro médio:
4.44 USD
Perda média:
-10.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-87.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-87.63 USD (4)
Crescimento mensal:
29.33%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
47.14 USD
Máximo:
87.63 USD (25.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.38% (9.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|88
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|88K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|3.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|76.00 × 1
