Ridho Khairian Noor

Hadza min fadli robb

Ridho Khairian Noor
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
66
Negociações com lucro:
52 (78.78%)
Negociações com perda:
14 (21.21%)
Melhor negociação:
22.27 USD
Pior negociação:
-32.61 USD
Lucro bruto:
230.94 USD (230 855 pips)
Perda bruta:
-142.96 USD (142 944 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (77.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
77.31 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
6.06%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
67
Tempo médio de espera:
55 minutos
Fator de recuperação:
1.00
Negociações longas:
41 (62.12%)
Negociações curtas:
25 (37.88%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
1.33 USD
Lucro médio:
4.44 USD
Perda média:
-10.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-87.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-87.63 USD (4)
Crescimento mensal:
29.33%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
47.14 USD
Máximo:
87.63 USD (25.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.38% (9.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 88
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 88K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
Exness-MT5Real11
3.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
76.00 × 1
Hallo i'm ridho from indonesia
Sem comentários
2026.01.17 17:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 17:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
