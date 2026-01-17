- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
12 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (29.41%)
En iyi işlem:
74.47 USD
En kötü işlem:
-43.83 USD
Brüt kâr:
152.74 USD (146 903 pips)
Brüt zarar:
-54.15 USD (52 773 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (92.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
92.04 USD (5)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
2.20
Alış işlemleri:
8 (47.06%)
Satış işlemleri:
9 (52.94%)
Kâr faktörü:
2.82
Beklenen getiri:
5.80 USD
Ortalama kâr:
12.73 USD
Ortalama zarar:
-10.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.83 USD (1)
Aylık büyüme:
428.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.43 USD
Maksimum:
44.88 USD (60.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|94K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +74.47 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +92.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok