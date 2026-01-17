- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
12 (70.58%)
Loss Trade:
5 (29.41%)
Best Trade:
74.47 USD
Worst Trade:
-43.83 USD
Profitto lordo:
152.74 USD (146 903 pips)
Perdita lorda:
-54.15 USD (52 773 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (92.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
92.04 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
2.20
Long Trade:
8 (47.06%)
Short Trade:
9 (52.94%)
Fattore di profitto:
2.82
Profitto previsto:
5.80 USD
Profitto medio:
12.73 USD
Perdita media:
-10.83 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.83 USD (1)
Crescita mensile:
428.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.43 USD
Massimale:
44.88 USD (60.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|94K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +74.47 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +92.04 USD
Massima perdita consecutiva: -5.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
