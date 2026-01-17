- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
17
盈利交易:
12 (70.58%)
亏损交易:
5 (29.41%)
最好交易:
74.47 USD
最差交易:
-43.83 USD
毛利:
152.74 USD (146 903 pips)
毛利亏损:
-54.15 USD (52 773 pips)
最大连续赢利:
5 (92.04 USD)
最大连续盈利:
92.04 USD (5)
夏普比率:
0.34
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
7 小时
采收率:
2.20
长期交易:
8 (47.06%)
短期交易:
9 (52.94%)
利润因子:
2.82
预期回报:
5.80 USD
平均利润:
12.73 USD
平均损失:
-10.83 USD
最大连续失误:
2 (-5.29 USD)
最大连续亏损:
-43.83 USD (1)
每月增长:
428.65%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.43 USD
最大值:
44.88 USD (60.30%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|94K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +74.47 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +92.04 USD
最大连续亏损: -5.29 USD
