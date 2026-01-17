- Crescimento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
12 (70.58%)
Negociações com perda:
5 (29.41%)
Melhor negociação:
74.47 USD
Pior negociação:
-43.83 USD
Lucro bruto:
152.74 USD (146 903 pips)
Perda bruta:
-54.15 USD (52 773 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (92.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
92.04 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
2.20
Negociações longas:
8 (47.06%)
Negociações curtas:
9 (52.94%)
Fator de lucro:
2.82
Valor esperado:
5.80 USD
Lucro médio:
12.73 USD
Perda média:
-10.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-5.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-43.83 USD (1)
Crescimento mensal:
428.65%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.43 USD
Máximo:
44.88 USD (60.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|94K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +74.47 USD
Pior negociação: -44 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +92.04 USD
Máxima perda consecutiva: -5.29 USD
