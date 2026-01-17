- 자본
- 축소
트레이드:
17
이익 거래:
12 (70.58%)
손실 거래:
5 (29.41%)
최고의 거래:
74.47 USD
최악의 거래:
-43.83 USD
총 수익:
152.74 USD (146 903 pips)
총 손실:
-54.15 USD (52 773 pips)
연속 최대 이익:
5 (92.04 USD)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
2.20
롱(주식매수):
8 (47.06%)
숏(주식차입매도):
9 (52.94%)
수익 요인:
2.82
기대수익:
5.80 USD
평균 이익:
12.73 USD
평균 손실:
-10.83 USD
연속 최대 손실:
2 (-5.29 USD)
연속 최대 손실:
-43.83 USD (1)
월별 성장률:
428.65%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.43 USD
최대한의:
44.88 USD (60.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|94K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +74.47 USD
최악의 거래: -44 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +92.04 USD
연속 최대 손실: -5.29 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
