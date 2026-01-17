- Wachstum
Trades insgesamt:
17
Gewinntrades:
12 (70.58%)
Verlusttrades:
5 (29.41%)
Bester Trade:
74.47 USD
Schlechtester Trade:
-43.83 USD
Bruttoprofit:
152.74 USD (146 903 pips)
Bruttoverlust:
-54.15 USD (52 773 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (92.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
92.04 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
2.20
Long-Positionen:
8 (47.06%)
Short-Positionen:
9 (52.94%)
Profit-Faktor:
2.82
Mathematische Gewinnerwartung:
5.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-5.29 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-43.83 USD (1)
Wachstum pro Monat :
428.65%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.43 USD
Maximaler:
44.88 USD (60.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|94K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +74.47 USD
Schlechtester Trade: -44 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +92.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.29 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
