Сигналы / MetaTrader 5 / Gold M2
Meng Sheng

Gold M2

Meng Sheng
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
12 (70.58%)
Убыточных трейдов:
5 (29.41%)
Лучший трейд:
74.47 USD
Худший трейд:
-43.83 USD
Общая прибыль:
152.74 USD (146 903 pips)
Общий убыток:
-54.15 USD (52 773 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (92.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
92.04 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2.20
Длинных трейдов:
8 (47.06%)
Коротких трейдов:
9 (52.94%)
Профит фактор:
2.82
Мат. ожидание:
5.80 USD
Средняя прибыль:
12.73 USD
Средний убыток:
-10.83 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.83 USD (1)
Прирост в месяц:
428.65%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.43 USD
Максимальная:
44.88 USD (60.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 17
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 99
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 94K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +74.47 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +92.04 USD
Макс. убыток в серии: -5.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.17 10:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 10:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
