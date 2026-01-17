- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
12 (70.58%)
Transacciones Irrentables:
5 (29.41%)
Mejor transacción:
74.47 USD
Peor transacción:
-43.83 USD
Beneficio Bruto:
152.74 USD (146 903 pips)
Pérdidas Brutas:
-54.15 USD (52 773 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (92.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
92.04 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
2.20
Transacciones Largas:
8 (47.06%)
Transacciones Cortas:
9 (52.94%)
Factor de Beneficio:
2.82
Beneficio Esperado:
5.80 USD
Beneficio medio:
12.73 USD
Pérdidas medias:
-10.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-5.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-43.83 USD (1)
Crecimiento al mes:
428.65%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.43 USD
Máxima:
44.88 USD (60.30%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|94K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +74.47 USD
Peor transacción: -44 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +92.04 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.29 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios