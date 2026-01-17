- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
12 (70.58%)
損失トレード:
5 (29.41%)
ベストトレード:
74.47 USD
最悪のトレード:
-43.83 USD
総利益:
152.74 USD (146 903 pips)
総損失:
-54.15 USD (52 773 pips)
最大連続の勝ち:
5 (92.04 USD)
最大連続利益:
92.04 USD (5)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
2.20
長いトレード:
8 (47.06%)
短いトレード:
9 (52.94%)
プロフィットファクター:
2.82
期待されたペイオフ:
5.80 USD
平均利益:
12.73 USD
平均損失:
-10.83 USD
最大連続の負け:
2 (-5.29 USD)
最大連続損失:
-43.83 USD (1)
月間成長:
428.65%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.43 USD
最大の:
44.88 USD (60.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|94K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
