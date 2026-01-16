- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
11 (55.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (45.00%)
En iyi işlem:
30.00 USD
En kötü işlem:
-24.76 USD
Brüt kâr:
77.05 USD (4 931 pips)
Brüt zarar:
-72.17 USD (3 707 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (26.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
18 (90.00%)
Satış işlemleri:
2 (10.00%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
7.00 USD
Ortalama zarar:
-8.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-36.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.90 USD (4)
Aylık büyüme:
0.24%
Algo alım-satım:
30%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.05 USD
Maksimum:
39.63 USD (1.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.00 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +26.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FundedNext-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok