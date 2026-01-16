- 成长
交易:
20
盈利交易:
11 (55.00%)
亏损交易:
9 (45.00%)
最好交易:
30.00 USD
最差交易:
-24.76 USD
毛利:
77.05 USD (4 931 pips)
毛利亏损:
-72.17 USD (3 707 pips)
最大连续赢利:
6 (26.03 USD)
最大连续盈利:
30.00 USD (1)
夏普比率:
0.04
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
0.12
长期交易:
18 (90.00%)
短期交易:
2 (10.00%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.24 USD
平均利润:
7.00 USD
平均损失:
-8.02 USD
最大连续失误:
4 (-36.90 USD)
最大连续亏损:
-36.90 USD (4)
每月增长:
0.24%
算法交易:
30%
结余跌幅:
绝对:
19.05 USD
最大值:
39.63 USD (1.96%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
最好交易: +30.00 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +26.03 USD
最大连续亏损: -36.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FundedNext-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
