- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
20
Gewinntrades:
11 (55.00%)
Verlusttrades:
9 (45.00%)
Bester Trade:
30.00 USD
Schlechtester Trade:
-24.76 USD
Bruttoprofit:
77.05 USD (4 931 pips)
Bruttoverlust:
-72.17 USD (3 707 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (26.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
30.00 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
19 Minuten
Erholungsfaktor:
0.12
Long-Positionen:
18 (90.00%)
Short-Positionen:
2 (10.00%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-36.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-36.90 USD (4)
Wachstum pro Monat :
0.24%
Algo-Trading:
30%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
19.05 USD
Maximaler:
39.63 USD (1.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +30.00 USD
Schlechtester Trade: -25 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -36.90 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FundedNext-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen