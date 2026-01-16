- Прирост
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
11 (55.00%)
Убыточных трейдов:
9 (45.00%)
Лучший трейд:
30.00 USD
Худший трейд:
-24.76 USD
Общая прибыль:
77.05 USD (4 931 pips)
Общий убыток:
-72.17 USD (3 707 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (26.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
0.12
Длинных трейдов:
18 (90.00%)
Коротких трейдов:
2 (10.00%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.24 USD
Средняя прибыль:
7.00 USD
Средний убыток:
-8.02 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-36.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-36.90 USD (4)
Прирост в месяц:
0.24%
Алготрейдинг:
30%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.05 USD
Максимальная:
39.63 USD (1.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Лучший трейд: +30.00 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +26.03 USD
Макс. убыток в серии: -36.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FundedNext-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
